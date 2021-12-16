Eleazar Gómez huye de la prensa tras polémica de violencia con su ex.

Eleazar Gómez recibió un reconocimiento por su carrera y esto pasó.

En un evento de moda que se realizó en la que fuera casa de Irma Serrano en las Lomas de Chapultepec, Eleazar Gómez reapareció ante los medios para recibir un reconocimiento por su trayectoria artística, sin imaginar que la velada se convertiría en un caos total desde el momento que llegó al lugar e intentamos platicar con él.

Y es que para evadir todo tipo de cuestionamientos, Eleazar se escondió en la cocina de la casa de La Tigresa, cuya puerta fue resguardada por personal de seguridad del evento, mientras decenas de medios lo esperábamos afuera.

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Pero en un descuido, Eleazar logró salir por otro lado de la enorme mansión y finalmente llegó al escenario donde presentó su nuevo sencillo. Por cierto, notamos que su calidad vocal no es la mejor, pero después recibió su reconocimiento.

Siempre que me subo al escenario es algo mágico para mí. Es lo que más he amado toda mi vida, es mi grande pasión, la música, la actuación y este medio que me ha dado tanto. Quiero agradecerle a mi mamá y a Dios por darme la vida, a ustedes también muchas gracias

Eleazar Gómez huye a toda velocidad de la prensa

Al término de la ceremonia intentamos platicar de nuevo con él y huyó por detrás del escenario. Al intentar salir por la puerta trasera logramos interceptarlo, pero de nueva cuenta se armó un caos.

Finalmente, muy agitado partió sin decir pío. Cabe mencionar que Doña Melisa Sánchez, madre de Eleazar, también estuvo presente.

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