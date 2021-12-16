Paty Navidad y Paco Chacón nos revelan su experiencia en MasterChef.

Paty Navidad y Paco Chacón nos contaron todo de Masterchef Celebrity.

Este martes tuvimos como invitados de honor a dos de las finalistas de MasterChef Celebrity, Paco Chacón y Patricia Navidad, quienes nos hablaron un poco de su experiencia en la cocina más famosa de México.

Te puede interesar: Eleazar Gómez huye de la prensa tras polémica de violencia con su ex.

Ya traemos el sazón de abuelita, mamá, tía, hermanas, desde hace varios años las cenas de navidad yo las venía haciendo. Ya lo hacía, pero realmente, cuando me invitaron si la pensé, dije: ‘no, porque profesionalmente sí me daba miedito’, la verdad, pero ya entrando ha sido de los proyectos más bonitos de los que he podido elegir en mi carrera

Patricia Navidad reveló sus sentimientos sobre ser una de las grandes finalistas y la presión que siente al cocinar con límite de tiempo.

Ya me siento ganadora, yo creo que ya los que estamos, bueno al menos yo, ya me siento ganadora desde el primer momento en que entré y que comenzó todo a fluir

Por su parte, nuestro compañero Paco Chacón reveló que ha sido un gran reto estar en la cocina más famosa de México y llegar hasta la final.

Sí cocinaba. Mi abuela, buenísima y mi mamá, que seguramente me está viendo, la verdad que un crack en la cocina. Agarré esa sazón y de apoco, te pones a estudiar porque ya estando en el programa, pues obviamente está el tema de la competitividad, yo como árbitro, siempre competí, siempre quise ganar en todo y llegar a las finales

También te puede interesar: Paulina Rubio no quiere que su hijo pase Navidad con su papá.