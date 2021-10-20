Ari Borovoy confirma que las pláticas entre los OV7 van por buen camino.

Ari Borovoy confirma que las pláticas para que OV7 vuelva, siguen.

Ari Borovoy confirma que las pláticas para la gira por los 30 años de OV7 van por buen camino, luego de que él les pidiera a sus compañeros mantener un pacto de silencio.

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Ha habido algunas pláticas, pero el pacto continúa; lo que vaya a suceder lo vamos a decir en su momento todos. Nos pusimos de acuerdo para que en lo individual nadie abriera su boquita

Que ha habido y han existido pláticas vía zoom, sí, sí han existido. Creo que siempre que uno empieza a tener comunicación pues todo va encaminado

Las polémicas del cantante

Y aunque Ari ha estado envuelto en varias polémicas cuando fungió como mánager y empresario de OV7, hoy prefiere enfocarse en trabajar.

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