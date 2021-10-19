Silvia Pinal fue homenajeada con una medalla que lleva su nombre.

Silvia Pinal recibió un bonito homenaje con una medalla a su nombre.

Este lunes decenas de medios de comunicación e invitados especiales se dieron cita en el homenaje que Sylvia Pasquel le rindió a Silvia Pinal con la entrega de una medalla que lleva su nombre.

La presencia de la primera actriz provocó un tumulto de fotógrafos, camarógrafos, reporteros e invitados que esperaban acercarse a ella.

Minutos más tarde, y con un poco de más calma, Doña Silvia agradeció esta distinción.

Les agradezco tanto que estén aquí conmigo, que vean que estoy emocionada. Les doy las gracias que este momento me lo estén dando todos ustedes porque no va a haber otro

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Grandes estrellas mexicanas se dieron cita en el homenaje a Silvia Pinal

Algunas de las invitadas como Jacqueline Andere y Norma Lazareno compartieron anécdotas con su gran amiga.

Silvia ha vivido una vida muy plena a pesar de las cosas malas que le han sucedido. Ha hecho lo que ha querido; todavía sigue con alegría y siempre es la última que se quiere ir de la fiesta

Hicimos una obra que se llamó ‘Adorables Enemigas’, estábamos a mitad del acto y se cayó, pero siguió la obra. Cuando se acabó la obra, ella se quejó que le dolía la mano; estaba totalmente fracturada su mano. Es una lección de que es una gran profesional

Al evento también acudió Sergio Corona, quien rechazó participar en la serie biográfica de Manuel El Loco Valdés.

No, no me han invitado, pero si me invitan no voy… ¿Qué puedo hablar de Manuel?

También estuvo Alejandra Ávalos, quien prefirió marcar una distancia con Anel Noreña y sus hijos.

No vuelvo a opinar de esa familia, de Anel tampoco y de sus hijos tampoco… no me interesa

Otros asistentes fueron Carlos Cuevas, Eric del Castillo y su hija Verónica, Marcos Valdés, Ariel López Padilla y Malillany Marín.

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