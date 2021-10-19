Teo González estuvo a punto de perder la vida por una terrible enfermedad.

Teo González se conmueve hasta las lágrimas al relatar la experiencia que vivió el jueves pasado al sufrir un infarto que lo puso en riesgo de muerte.

Vivió para contarlo, por ello planea realizar un sketch al que titulará El Reseteo. El comediante nos recibió en su casa en Guadalajara, Jalisco, donde de entrada narró cómo fue que se reencontró con su familia luego de salir del hospital.

Lloré cuando abandoné el hospital, por ver a mis hijos y poderlos abrazar, pensé en mi nieto y me emocioné mucho. Lloré. Vinieron dos de mis hermanos a verme y también lloré

El actor de 60 años no descarta llevar su historia del infarto a un show de comedia.

Esa parte es donde uff… sí te pega. De por si soy chillón y emotivo, pero sí se me salieron las lágrimas

Ya empecé la rutina de El Reseteo, es una rutina para volver a empezar una nueva vida, pero me voy a reír de esto que me pasó. Así somos los mexicanos, mitad tragedia y mitad comedia. Dentro de poco van a saber de una rutina sobre esto…

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Teo González confesó cómo se dio cuenta de que necesitaba asistencia médica

Y así fue cómo se dio cuenta de que algo no andaba bien con su corazón y tuvo que ser intervenido de emergencia.

Como a las 5:00 a.m. me despertó el infarto; era un dolor pero multiplicado por diez. Fue horrible. Le dije a Lupita ‘no me gusta esto’. Yo estaba despierto y mi hija también, después nos movilizamos, me llevaron al hospital, me llevaron a urgencias, me hicieron un electro y salió que estaba alterado

El doctor me dijo ‘necesito hacerle una cirugía’, me puso un catéter… después comenzó a circular la sangre porque estaba tapada una arteria

El querido actor agradece a Dios por encontrarse sano y salvo.

Bendito sea Dios lo estoy contando y estoy aquí con ustedes porque fue un sustote; un dolor muy fuerte

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