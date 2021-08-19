Ari Borovoy revela que los OV7 no se han reunido para limar asperezas.

EXCLUSIVA. Ari Borovoy confirma que aún no hay reconciliación en OV7.

Aunque se esperaba que los integrantes de OV7 limaran asperezas por estos días con el fin de llegar a un acuerdo en torno a la gira para celebrar los 30 años de la agrupación, esto no ha sucedido, así lo confirma Ari Borovoy y refrenda que él sigue siendo uno de los más interesados en que el conflicto se resuelva.

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El cantante habló a su llegada a Monterrey, Nuevo León:

Todavía no sucede, esos 15 días ya pasaron, ojalá y sea para finales de este mes que nos podamos reunir, esa es la intención de todos o de la mayoría por lo menos. En cuanto se sepa algo, por supuesto que sí

El cantante recordó que él fue quien pidió que no hablaran con la prensa, para después hablar todos juntos.

Todo lo que tenga que ver con OV7 no es momento de hablar, yo fui el que propuso que dejáramos de hablar con todos ustedes, que amablemente nos ayudan a que todos se enteren de las cosas, en el momento que tengamos algo más claro, seremos los 7 a una sola voz que salgamos a decir las cosas

Sobre la posibilidad de que la gira por los 30 años de la agrupación se realice nos comentó lo siguiente:

Eso hemos dicho todos, ojalá así sea

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Y aunque aceleró el paso para no dar más declaraciones, deseó que la salud de Vicente Fernández siga mejorando.