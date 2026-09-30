5 ideas de accesorios para el pelo en crochet para hacer en casa y usar en las celebraciones del Día de Muertos

Estamos a un par de semanas de celebrar el Día de Muertos, siendo un gran momento para empezar con ciertos preparativos. Y uno de ellos es empezar con los accesorios para el pelo, ideales para usar en las celebraciones o solamente para llevar la vibra festiva a todos lados, si no quieres gastar puedes optar por opciones en crochet.

Para que los puedas empezar a prepara, te detallaremos 4 ideas que puedes tejer en casa, una gran oportunidad para demostrar tu talento al momento de manejar el estambre.

4 ideas de accesorios para el pelo en crochet del Día de Muertos

Corona de calaveras

Para ello debes tejer varias calaveras de azúcar y flores para formar la corona, al final debes hacer dos cintas de cada lado, con la finalidad de que puedas amarrarlas para sujetarlas en tu cabeza. Puedes usarlos en la fiesta para complementar tu outfit o para darle mayor forma a tu disfraz de Catrina. Puedes aprovechar tu imaginación para usar diversos colores.

Para el frío

Además de abrigarte ante las bajas temperaturas, puedes usarlo para embellecer tu melena, opta por hacer una boina pero con forma de pan de muerto, uno de los platillos dulces que no deben faltar en el Día de Muertos. Para este proyecto, hazlo con suficiente tiempo para que puedas terminar el gorrito con crochet.

Para sujetar las largas melenas

Otras de las grandes ideas que podemos hacer es crear un lazo en forma de flores de cempasúchil, el cual al amarrarse a tu melena tendrá un gran aspecto, pero no olvides agregar dos lazos verdes, te ayudarán a poder sujetarlo a tu melena al instante, dándole un aspecto más femenino y tierno.

Tlacoyales

Para un look más tradicional, puedes optar por hacer uno Tlacoyales, unas tiras o cordeles que se utilizan para tranzar la melena, los cuales son originarios de Oaxaca. Puedes hacer unos tejidos con flores de cempasúchil, accesorios de pelo que puedes usar en las importantes celebraciones, una alternativa mexicana que te encantará.