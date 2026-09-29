No los tires: 4 ideas para reutilizar botes de suplementos del gym

Si eres de los que consume proteína en polvo, creatina y otros suplementos del gimnasio, no tires los botes a la basura, mejor reutilízalos debido a su tamaño y alta resistencia.

La buena noticia es que, gracias a sus tapas de rosca herméticas y su gran capacidad, son los candidatos perfectos para el reciclaje funcional.

Detrás de cámaras de '¿Quién Quiere Ser Millonario?’ y la experiencia de Kristal Silva con Enrique Sámano

4 ideas para reutilizar botes de suplementos del gimnasio

Antes de comenzar con cualquiera de estas ideas, recuerda lavar el bote perfectamente con agua tibia, jabón de trastes y un chorrito de vinagre para eliminar por completo el olor a vainilla, chocolate o fresa de tu suplemento.

Contenedor hermético para croquetas o comida de mascotas

Retira la etiquea original tallando con una esponja y un poco de aceite de cocina para quitar el pegamento. Puedes decorarlo pegando siluetas de huellitas hechas con vinil adhesivo o foami, y escribir el nombre de tu mascota con un marcador permanente grueso.

Ideas para reciclar botes de suplementos y utilizarlos en tu hogar|Pinterest

Organizador de herramientas, cables o artículos de cochera

Si tienes varios botes del mismo tamaño, píntalos con pintura en aerosol de un color neutro. Usa etiquetas de papel o cinta masking tape para escribir lo que hay dentro de cada uno. Al apilarlos, tu espacio se verá sumamente ordenado.

Organizador de herramientas, cables o artículos de cochera|Pinterest

Macetas autorregables para tu jardín o huerto casero

Corta el bote por la mitad con un cúter resistente. En la mitad superior, haz un orificio pequeño en la tapa e introduce una cuerda de algodón grueso.

Voltea esa mitad de cabeza y colócala dentro de la mitad inferior. Llena la parte superior con tierra y tu planta, y la parte inferior con agua. La cuerda absorberá la humedad necesaria por sí sola, creando una macera inteligente.

Macetas autorregables para tu jardín o huerto casero|Pinterest

Dispensador de bolsas de plástico

Toma la tapa de rosca del bote de suplemento y, con mucho cuidado, recorta una figura en forma de X o un círculo de unos 4 cm en el centro con un cúter.

Dispensador de bolsas con botes de suplementos|Pinterest

Dobla tus bolsas de plástico entrelazando las asas de una con la base de la otra e introdúcelas en el bote. Al sacar la primera bolsa por la ranura de la tapa, la siguiente quedará aosmada automáticamente, lista para usarse.

