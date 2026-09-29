4 ideas de cortes Bixie que rejuvenecen el rostro después de los 40 años y resaltan la mirada

Los cortes estilo Bixie son de las mejores opciones para las mujeres de 40 años en adelante, ya que es perfecto para elevar las facciones de manera visual, además de aportar frescura y textura sin perder la elegancia, por lo que es ideal para pieles maduras. Este corte destaca por combinar la practicidad del pixie y el movimiento del bob. A continuación, te compartimos 4 ideas para tu próxima visita con el estilista.

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4 ideas de cortes Bixie para rejuvenecer después de los 40

Este corte en específico cuenta con múltiples beneficios para las mujeres adultas, especialmente aquellas que tienen poco cabello. De acuerdo con el experto Paul Tudor, este estilo añade cuerpo y densidad al pelo fino. Bajo esta línea, Pedro Moreno, del reconocido salón Jean Louis David, señala que su efecto estilizado favorece las facciones faciales; además de que aporta mucha personalidad. Dicho esto, aquí te compartimos 4 cortes Bixie, ideales para mujeres de 40 años en adelante.

1. Bixie desfilado con flequillo

Las capas desfiladas aportan movimiento y ligereza, lo que es perfecto para contrarrestar ese volumen que se pierde con la edad, mientras que el fleco liviano crea un marco sútil en el rostro, perfecto para dirigir la atención a los ojos y enaltecer la mirada.

2. Bixie asimétrico con raya de lado

Este tipo de corte favorece la mandíbula al crear un efecto de “lifting” (o “levantado”, en español) gracias al volumen inclinado hacia un lado. Además, al despejar el rostro de un lado y dejar un mechón largo en el pómulo opuesto, se crea un ángulo que favorece la mirada, especialmente las pestañas.

3. Bixie con fleco estilo cortina

Este corte ofrece un aire fresco a la mirada, además de enmarcar las mejillas y ablandar ciertas facciones del rostro. El fleco en forma de cortina, abierto hacia los lados, actúa como un reflector natural para la mirada; lo que agrega un toque de dinamismo a tu estilo.

4. Bixie con volumen y nunca despejada

Al mantener la nuca despejada, se crea un efecto de alargamiento en el cuello, lo que sirve para estilizar el perfil; mientras que el texturizado en la coronilla añade volumen en la zona frontal, lo que ayuda a levantar la expresión del rostro.