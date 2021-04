Aristeo y Caro por fin hicieron oficial su relación, ¡ya son novios! Te contamos los detalles y te mostramos sus mejores fotos.

Aristeo Cázares y Carolina Mendoza de Exatlón Titanes vs. Héroes, hicieron oficial su noviazgo a través de sus cuentas de Instagram.

Aristeo y Caro por fin hicieron oficial su relación, ¡dieron a conocer que ya son novios! Fue a través de sus cuentas de Instagram que han dado algunos detalles de su ahora noviazgo, luego de que Caro fuera a visitar al “Sky Brother” a Veracruz. Sigue leyendo, te contamos todos los detalles y te mostramos sus mejores fotos juntos.

Aristeo Cázares y Carolina Mendoza ya son novios.

Recordemos que Aris participó en la segunda temporada del reality más exitoso de México, mientras que Caro fue atleta de la tercera temporada, no se conocían en persona. Obvio que sabían de su existencia, pero jamás habían tenido la oportunidad de compartir algún momento juntos. No fue hasta la cuarta temporada de Titanes vs. Héroes, que se conocieron y sus vidas cambiaron para siempre, ¡de amistad a amor!

Aristeo Cázares y Caro Mendoza historia de amor.

El veracruzano entró a la cuarta temporada desde el día uno de competencia, semanas después, Caro entró como refuerzo, sin imaginar lo que ahí pasaría. En esos momentos Aris era muy cercano a Heliud, y Heliud tiene una gran amistad con “Sunshine”, así que los tres comenzaron a ser grandes amigos. A Aris le gustaba mucho la forma de ser y pensar de Caro y ahí comenzó a sentir cosas diferentes a una amistad, ¡lamentablemente Caro quedó eliminada poco después! Pero en adelante, el “Agui-león” no dejó de mencionarla y de dedicarle todos sus puntos, ¡nuestra querida Caro lo dejó flechado!

No fue hasta que terminó el reality que Aris pudo volver a México, ¿y adivinen quién fue a recibirlo al aeropuerto? ¡Sí, Caro! Después de varias semanas de convivir ya en el mundo real y no exatlónico, se dieron cuenta que hacen un gran equipo, que se hacen mejores personas y que se divierten muchísimo juntos. Mendoza fue a visitar a Aris a su casa en Veracruz, pero la sopresa se la llevó ella, ¡pues Aris le tenía una cena romántica a la orilla del mar! Y sí, ¡ahí se hicieron oficialmente novios! Qué románticos nos salieron nuestros queridos atletas.

Estaremos pendientes a esta relación, ¡enhorabuena!

