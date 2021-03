Aristeo Cázares habló del padecimiento que tiene su mamá y sobre el amor y respeto inmenso que le tiene.

Aristeo rompió en llanto luego de hablar del padecimiento de su mamá.

“El campeón más dominante de Exatlón México” parece ser un hombre duro y muy fuerte mentalmente, ¡pero es un ser humano como todos! Es sensible, amoroso, cariñoso, respetuoso y leal con la gente que ama, ¡y qué decir de su familia! Ama, valora y procura a sus seres queridos, en especial a su mamá, pero no siempre fue así... Te contamos todo lo que confesó con lágrimas en los ojos.

Aristeo Cázares llora al hablar de la enfermedad de su madre.

Nuestro querido “Agui-león” estuvo como invitado especial en el programa “Mimí Contigo” en donde abrió su corazón y nos contó parte de su vida. Habló de su madre a la que tanto ama, la cual diagnosticaron con trastorno bipolar cuando él tenía solo seis años. Recuerda que cuando le llegaban a dar episodios a su mamá, el tan pequeño y sin saber exactamente lo que sucedía, tomaba a sus hermanos menores Fernanda y Ernesto, y los llevaba a su recáma. Mientras que acompañaba a su madre para calmarla.“No sé de qué manera y siempre he dicho que es Dios muy grande que siempre nos acompaña y siempre nos da fuerza y más a los niños”. Pero dijo que afortunadamente no es nada grave y se puede vivir una vida normal con ello.

¿Qué significa María de los Ángeles, mamá de Aristeo para él?

Aris describió a su madre como una mujer incanzable, luchadora, amorosa, que siempre ha apoyado a sus tres hijos en todos los aspectos de sus vida. Contó que fue maestra de kinder y que fue ella quien les inculcó el deporte desde muy pequeños. Recordó la cercanía que tenía con ella en su infancia y cómo cuando no podía dormir, lo tomaba de la mano hasta que pudiera conciliar el sueño. “Siempre nos ha demostrado cómo el amor de madre puede superar muchas cosas. Ha estado al pendiente y esforzándose, es una persona increíble y la amo con todo mi corazón”. Dijo con mucho amor Aris.

Aristeo Cázares confesó que no siempre fue bueno con su mamá.

Reconoció que fue un adolescente rebelde y desapegado, y que no fue el mejor hijo para sus padres, quienes lo han apoyado todos sus sueños y metas. “Es increíble cómo el amor de madre soporta tantas cosas. A lo largo de mi vida no he sido un hijo increíble, tuve etapas malas y empecé a comprender cómo es la vida”.

La experiencia que vivió en la segunda y cuarta temporada de Exatlón, ha cambiado su forma de pensar, y ha aprendido a valorar a la familia. Esta vez cambió el trofeo por aprendizaje. “Algunas veces fui un cretino por completo, pero todos tenemos la oportunidad de transformarnos y la responsabilidad de cambiar si es lo que quieres. Había momentos que uno se siente solo porque hay que ser conscientes que los demás participantes están pasando por sus propios duelos y conflictos internos. Yo iba a enfrentarme a mi dolor, a los miedos y tratar de transformarme en una mejor persona e impulsar un mensaje productivo hacia afuera, no solamente correr y lanzar o festejar”.

Sin duda, Aristeo Cázares dejó una muy buena imagen y enseñanza a los fans de Exatlón México durante esta temporada, y en efecto, tuvo un cambio notable, ¡un cambio positivo!

