FOTOS | Caro confesó que sí le gusta Aris y que podrían ser novios cuando él salga de Exatlón Titanes vs. Héroes.

Aris tiene un corazón enorme, ¡y nos confundió un poco hace unos meses! Pues hizo un lazo muy importante y especial con Mariana Ugalde, lloró mucho cuando se fue, dijo que había sido su apoyo dentro de esta temporada de Exatlón Titanes vs. Héroes, ¡y de repente, zaaaaz, llega Caro! Checa todas las fotos, te contamos lo que pasa entre Aristeo Cázares y Caro “Sunshine”.

Aristeo y Caro Mendoza, ¿son novios?

Llegó Caro Mendoza a las tierras de Exatlón como refuerzo, su estadía ahí fue muy corta pero al parecer dejó algo muy especial en el corazón de Aristeo, pues la recuerda con mucho amor, ¡todos los días y a todas horas!

Habíamos visto que se habían hecho amigos, ¡pero no nos imaginábamos qué tanto! Fue a partir de que Caro quedó eliminada, que comenzaron todas las muestras de amor del “agui-león”... En el festejo de Año Nuevo le preguntaron si extrañaba a alguien en especial, ¡y para sorpresa de todos, dijo que a Caro! ¿Y Mariana en dónde quedó? ¿Qué pasó? ¿De qué no nos enteramos? Al parecer Mariana solo fue una gran amiga, pero la verdadera dueña de su corazón es Caro “Sunshine”, que sin imaginarlo, lo dejó flechado después de su partida.

Cada punto que Aris da, hace el festejo de Caro, sonriendo, ¡y a veces hasta con beso incluído! Dice cosas como “ojalá Caro estuviera aquí", habla todo el tiempo de ella y de las enseñanzas que le dejó como de “hacer todo desde el amor”, le manda mensajes a través del programa, ¡está muy enamorado! Pero, ¿en qué momento pasó todo?

Caro Mendoza habla de su relación con Aristeo Cázares.

Hace unos días, Caro “Sunshine” estuvo de invitada en Venga La Alegría, ¡y claro que se le sacó toda la sopa! No se le podía dejar de preguntar al respecto. La clavadista contó que antes de irse le dejó una lista de frases motivacionales para que le sirvieran en esta aventura, para que siguiera luchando y supiera que no está solo. Obvio se le cuestionó sobre lo que ella siente por él, ¡y confesó que sí le gusta Aris! Es más, del 1 al 10, ¡dijo que le gustaba un 11! Así o más clara, ¡hay amooooor!

Contó que en realidad nunca pasó nada entre ellos dentro del programa, aunque comenzaba a nacer algo, prefirió hablarlo con él y decirle que se conocieran mejor afuera y que si se daba algo terminando el reality, ¡adelante! ¿"Caristeo” es real? ¡Dijo que sí! Que esperaría a que Aris saliera para ver qué sucedía. ¡Qué bonito!

Esperemos que Cázares llegue muy lejos en la competencia, ¿logrará ser campeón nuevamente y dedicarle su victoria a Caro? ¡Muy pronto lo sabremos!