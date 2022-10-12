“Duraste una semana": Aristeo arremete contra Estephanie. (VIDEO)

Famosos y Contendientes continúan dando de qué hablar en Exatlón, desde donde defienden su estadía para no abandonar el reality show más trepidante del momento.

El nombre de algunos atletas comienza a acaparar la atención, tal es el caso de Estephanie Solís, quien tiene una segunda oportunidad para demostrar de qué está hecha.

Recordemos que la atleta debutó en Exatlón: Guardianes vs Conquistadores, quinta temporada de nuestro reality show, donde desafortunadamente fue la primera eliminada.

Sin embargo, la jugadora de flag football regresa más fuerte que nunca, pues los televidentes han notado su enorme progreso en esta nueva edición.

Te puede interesar: Contendientes menosprecian al equipo de Estados Unidos: "Están súper torpes".

Aristeo Cázares manda fuerte mensaje a Estephanie Solís

Estephanie se ha mostrado muy confiada con su progreso en la sexta temporada de Exatlón, cosa que ha incomodado a más de un televidente.

A través de sus historias de Instagram, Aristeo Cázares fue contundente con su opinión al rendimiento de la atleta roja en las playas de Exatlón.

"Me causa mucho conflicto lo que dice Esteph... que ella no entrena porque ya lo sabe hacer. En su temporada duró una semana. Ahorita ya duró un poco más y cree que no tiene que entrenar más. Sería bueno que entrenaras", dijo Aristeo en sus redes sociales.

Recordemos que en Exatlón: Guardianes vs Conquistadores, Alely Hernández, Estephanie Solís y Nataly Gutiérrez disputaron su permanencia en la primera batalla de eliminación de Exatlón.

Estephanie se convirtió en la primera eliminada de aquel duelo que continúa siendo recordado por los fanáticos de nuestro reality show.

La jugadora de flag football regresó con sed de victoria, por lo que su contundente temperamento y personalidad han dividido las opiniones en las redes sociales. No te pierdas Exatlón a las 7:30 de la noche por nuestra señal de Azteca UNO.

También te puede interesar: Exatlón: La polémica que detonó en el equipo rojo y pocos notaron.