En qué parte del baño debes colgar la toalla de la ducha, según expertos en diseño

El baño es uno de los lugares más importantes dentro del hogar y que los diseñadores de interiores catalogan como fundamental a la hora de decorar y mantenerlo todo ordenado. En este cuarto todo debe estar bien ubicado para optimizar los espacios y que resalte a la estética visual, por lo que incluso será clave el lugar en donde debe colgarse la toalla y es por eso que te compartiremos el mejor lugar donde debe colocarse.

Noticias Durango del 12 de agosto 2026

Para organizar el baño, hay ciertos elementos que son fundamentales y que deben estar, como el hecho de colgar los toallones, los artículos de higiene como jabón, papel higiénico y otros artículos que tienen su ubicación. Y quien suele tener un rincón privilegiado es la toalla en donde cada persona la colgará de acuerdo a sus gustos.

Importancia de la ubicación de la toalla en el baño

De acuerdo a los que manifiestan algunos especialistas en decoración de interiores, la ubicación de la toalla puede alterar el uso diario de la ducha y el aspecto general del baño. Uno de los principales errores que se comete en aquellos baños que tienen mampara es utilizar la parte superior como percha y colgarla encima y esto rompe con la limpieza visual del conjunto y desplaza la función de este elemento.

En qué parte del baño debes colgar la toalla de la ducha, según expertos

Por este motivo, según lo que explicaron los especialistas en decoración de interiores es que la mejor ubicación de la toalla dentro del baño es que debe quedar dentro del área de uso o al alcance inmediato, como puede ser sobre un soporte que se pegará a la pared y no hacerlo sobre la mampara.

Por otro lado, la especialista en decoración de interiores recomendó que la altura ideal debe ser de 1 a 1, 10 metros. A su vez, otros coinciden en que la toalla no debe estar cerca del contacto con el agua, por lo que puede colgarse en una pared próxima a la ducha o bañera.