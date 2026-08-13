Los psicólogos coinciden: las personas que duermen con su mascota comparten este rasgo

Compartir la cama con una mascota es una costumbre bastante común, aunque muy debatida. Si bien para aquellos que no tienen ese vínculo con los animales puede resultar un tanto absurdo, para millones de personas se trata de una rutina llena de cariño y confort. En terrenos psicológicos, expertos han analizado qué hay detrás de este hábito. ¿El hallazgo? Un patrón de conducta claro: quienes duermen con sus animalitos suelen mostrar más empatía, según explica la directora y fundadora del Centro de Psicología, Leticia Martín Enjuto.

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¿Qué dice la psicología sobre las personas que duermen con sus mascotas? Este es el rasgo que comparten

De acuerdo con la psicóloga Leticia, “muchas de las personas que duermen con sus mascotas muestran una empatía especialmente desarrollada”. Esto se debe a que “son más sensibles a los estados emocionales de otros, incluso cuando no hay palabras de promedio”. Bajo esta línea, su nivel de empatía se desarrolla a través de la “interpretación de gestos, cambios de energía o silencios”.

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Las personas que duermen con sus mascotas suelen tener mejores vínculos

Teniendo en cuenta que estas personas suelen ser altamente empáticas, sus vínculos también son “mejores”, ya que aplican los mismos criterios en sus relaciones humanas. “Quien aprende a vincularse con un ser que no habla, aprende a leer más allá de lo evidente”; afirma la experta en psicología, quien también hace énfasis en cómo estos individuos priorizan la conexión sobre la compañía.

Aunado a ello, los que duermen con sus mascotas también son más propensos a poseer una mejor capacidad de cuidado, ya que se vuelven responsables del bienestar ajeno. Además, tener este contacto físico con los animalitos disminuye la depresión y el estrés, ya que favorece a estados de relajación. “[Dormir con mascotas] Mitiga la sensación de soledad y ofrece una regulación afectiva constante y poderosa”, agrega la psicóloga Leticia.

En resumen, compartir cama con tus mascotas es reflejo de una personalidad sumamente empática y responsable, enfocada en el bienestar de los demás y los vínculos saludables, además de tratarse de una rutina llena de confort que puede tener beneficios a tu salud emocional. ¿Estás de acuerdo con los expertos?