Saja Boys: 4 ideas para decorar tu cuarto de los villanos de las Kpop Demon Hunters

Una de las películas animadas más exitosas, KPop Demon Hunters, se ha ganado los corazones de millones de niños por lo que si tu hijo está encantado con sus personajes aquí te dejamos algunas ideas para que puedas decorar su habitación principalmente si es fan de los Saja Boys.

La estética de los Saja Boys puede llevarse más allá de la pantalla y convertirse en la inspiración perfecta para transformar cualquier habitación, por lo que si quieres que el más pequeño de la casa quede fascinado con estilo, música y energía puedes llevar un poco del universo de los Saja Boya su propio espacio.

Desde detalles oscuros hasta elementos inspirados en el K-pop, hay varias formas de crear un cuarto con una estética digna de los villanos que se han enfrentado contra las Guerreras del KPop, lo mejor de todo es que puedes recrear un escenario con elementos fáciles de conseguir y con poco presupuesto.

4 consejos para decorar una habitación con los personajes de los Saja Boys

1.- Iluminación misteriosa

Las luces son uno de los principales elementos para recrear la atmósfera de los Saja Boys ya que puedes dar ese ambiente oscuro o lleno de color solo necesitas tiras LEDD con tonos intensos para crear una iluminación dramática y moderna.

2.- Decoración con pósters

Otra opción es decorar las paredes con pósters, ilustraciones, fotografías o hasta stickers de los personajes tanto en su versión malvada como grupo de Kpop, incluso puedes agregar más detalles con otros personajes de la película.

3.- Utiliza el color negro en varios rincones de la habitación

Para conseguir una estética cercana a los villanos, puedes tonos oscuros y agregar pequeños detalles que contrasten por ejemplo puedes buscar muebles color negro, cojines, cobijas o tapetes con estos artículos puedes crear una habitación moderna sin saturar el lugar.

4.- Utiliza artículos relacionados con el Kpop

Completa la decoración con elementos que recuerden a un auténtico espacio de fan del Kpop, pueden ser discos, lightstick, álbumes o pequeños objetos decorativo.