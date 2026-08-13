¿Cómo usar la técnica del lip blurring para unos labios difuminados al estilo coreano?

El auge de la cosmética y el estilismo coreano ha transformado por completo las tendencias de maquillaje globales, imponiendo un enfoque donde la frescura, la juventud y la naturalidad son los ejes principales. La técnica de lip blurring o labios difuminados brinda un efecto de labio mordido, donde el color se concentra al centro y se desvanece hacia los bordes.

A diferencia del maquillaje tradicional de occidente, que prioriza los contornos geométricos y los acabados opacos pesados, el lip blurring funciona como un filtro de desenfoque óptico en la vida real.

Al suavizar los límites de la boca, no solo se consigue un aspecto mucho más tierno y rejuvenecido, sino que se disimulan las arrugas finas y la resequedad de la zona.

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Así usas la técnica de lip blurring para unos labios estilo coreano

Preparación e hidratación

Aplica un exfoliante suave de azúcar y sella con un bálsamo labial hidratante. Deja actuar el bálsamo cinco minutos y retira el exceso con un pañuelo de papel para que el pigmento se fije bien.

El truco del lienzo borrado

Aplica un toque milimétrico del corrector de ojeras sobrante de tu esponja o base sobre los bordes externos de tus labios. Esto neutraliza tu contorno natural y crea el lienzo ideal para el efecto de desenfoque.

Técnica de lip blurring para los labios difuminados estilo coreano|Pinterest

Depósito central de color

Elige una tinta de labios coreana o un labial mate de textura aterciopelada en tonos cereza, fresa o ciruela. Coloca tres pequeños puntos en el centro, donde se juntan los labios.

Difuminado infinito

Junta tus labios varias veces para distribuir el pigmento de forma natural. Luego utiliza la yema de tu dedo anular, una brocha pequeña de ojos para difuminar o un bastoncillo de algodón para arrastrar el color hacia afuera dando toques suaves, asegurándote de que los bordes queden completamente etéreos y sin líneas duras.

Estos son los labios difuminados que están de moda en el maquillaje coreano|Pinterest

Toque glass opcional

Si deseas un acabado húmedo tridimensional muy moderno, aplica una gota de gloss transparente o un aceite labial únicamente en el centro de la boca, evitando expandirlo hacia los límites externos.

