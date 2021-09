Mati Álvarez y Aristeo Cázares, ¡conductores de Venga La Alegría fin de semana!

Nuestros queridos ex-atletas de Exatlón México, Mati y Aristeo, ¡serán conductores en el matutino más importante de México, VLA!

Aris y Mati serán conductores de Venga la Alegría los fines de semana.

Afortunadamente para los atletas que tienen la oportunidad de participar en Exatlón México, ¡el reality más demandante del mundo les abre muchas puertas! Los posiciona en los influencers más destacados del país.

¡Pues claro! Es sin duda uno de los programas más exitosos, además, da un gran ejemplo a niños y jóvenes. Atletas dando todo, jamás rindiéndose, haciendo equipo, soportando altas y bajas, mostrando disciplina, buenos valores, ¡y demostrando que sí se puede y que los sueños se cumplen si luchas por ellos!

Dos de los campeones han sido muy destacados en redes sociales, ¡la gente los ama! Estamos hablando de Mati Álvarez y Aristeo Cázares.

Aris participó en la segunda temporada de Exatlón, en donde se coronó campeón. Desde el primer momento fue el favorito de los fans del programa, ¡y el mejor en los circuitos! Terminando la aventura, en su gira de medios le fue increíble, ¡y la gente lo comenzó a pedir a cuadro siempre! Por ello seguido lo veíamos como invitado en Venga La Alegría. Luego participó en Exatlón quinta temporada en donde a pesar de ser uno de los favoritos para ganar, no lo logró; sin embargo, se ganó el corazón del público. Actualmente está en una nueva aventura, ¡en la cocina más famosa de México! La de MasterChef Celebrity. No cocina mucho pero lo intenta y estudia, ¡es lo importante! Le está yendo muy bien, pero los fans lo siguen pidiendo mucho, así que, ¡la gente manda! Hace unos días recibimos la noticia de que sería uno de los conductores de Venga la Alegría los fines de semana, ¡qué emoción! Pero no se sentirá sin amigos, ¡porque Mati lo va a acompañar!

Nuestra querida “Terminator” fue campeona de la tercera temporada de Exatlón México, luego campeona de la Copa Exatlón en donde participaron los mejores atletas de temporadas pasadas, ¡y después fue campeona de Exatlón Titanes vs. Héroes! Tri-campeona.

Desde su gira de medios, se le notó muy desenvuelta, carismática y con mucho ángel. Sus fans comenzaron a pedirla a cuadro, así que empezó a estar de invitada muchos días. Luego tuvo la oportunidad de ser una de las narradoras en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, ¡y lo hizo espectacular! Fue algo nuevo para ella, pero no tuvo miedo, afrontó los retos e hizo un excelente trabajo, se fue “fogueando”.

En el matutino más importante de México, Venga la Alegría, se dio a conocer también sobre su participación los fines de semana, ¡sí, será conductora oficial los sábados y domingos completamente en vivo!

No te puedes perder este nuevo Venga la Alegría de fines de semana, a partir del 2 de octubre a las 8:55 a.m. por Azteca UNO.

