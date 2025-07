‘El Costeño’ señala que su prometida le robó dinero y huyó

Javier Carranza, mejor conocido como ‘El Costeño’, se encuentra atravesando un momento difícil en su vida personal debido a que su prometida le robó y se dio a la fuga.

¿Qué dijo ‘El Costeño’?

En charla con diversos medios, ‘El Costeño’ declaró que “mi prometida se me fugó con una feria y este… pues muy desagradable que actuó con premeditación, con alevosía, con ventaja”.

“Yo todavía un día antes del robo, a las 7:40 de la noche recibí un te amo, te quiero, yo te elijo, eres el amor de mi vida, estoy contigo, conmigo no te vas a tropezar y al otro día y a la misma hora ya me habían saqueado”, recalcó el famoso comediante.

¿Tenía planes a futuro con ella? ‘El Costeño’ aseguró que “sí, había pláticas de que nos íbamos a casar, estábamos en pláticas con Susana Palazuelos de tener un hijo, incluso como una relación bien”.

¿Qué le robó el amor de su vida?

‘El Costeño’ nos revela que le robó quien fuese el amor de su vida. “Sustrajo pertenencias, sustrajo dinero y este, muy desagradable porque nada duele más que un te amo acompañado de una traición”.

“(Me robó) Poquito más de 250 mil pesos, hermanitos se llevó hasta papel de baño”, dijo entre risas y agregó que “no vaciarme la casa como tal, pero muchas cosas de valor”.

¿Teme por su seguridad ‘El Costeño’?

‘El Costeño’ enfatizó que teme por su seguridad tras acusarla de robo. “Sí tenía acceso a la casa, sabía bien el teje y maneje de la casa, conocía perfectamente los movimiento de la casa y, entonces eso es lo que nos da un poco de temor ahora porque si tuvo la capacidad de hacer este tipo de actos, si tuvo la capacidad de planear, de ejecutar, pues de qué otra cosa no será capaz. Si algo me pasa pues es ella, vendrá de ella y no vendrá de nadie más”.

¿Levantó su denuncia? El comediante nos informó que levantó su denuncia ante las autoridades pertinentes y espera que se haga justicia.

“Hay abogados que se están encargando del caso y pues la Fiscalía y las autoridades tendrán que determinar”, finalizó.