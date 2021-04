Arturo Islas y Canelo Álvarez: Así inició la polémica rencilla entre el conductor y el famoso boxeador.

Arturo Islas Allende captó la atención del público mexicano tras revelar su pleito con el boxeador profesional Saúl Canelo Álvarez. El exconductor de Survivor México contó en reciente entrevista con los medios de comunicación cómo inició su pelea con el campeón mundial.

La polémica comenzó cuando el boxeador publicó un video montando a caballo con su hija, acto que desató cientos de críticas en la caja de comentarios.

Arturo Islas también escribió su opinión debajo del controversial filme, hecho que terminó con una contundente respuesta del boxeador. Y es que Canelo respondió con un emoji de puño, mismo que dividió la opinión entre múltiples internautas.

“Veo que viene la bebé brincando, una bebé de un año quizás, era su cumpleaños... De hecho, algunos médicos te recomiendan que no subas a los bebés a un caballo porque puede haber desprendimiento de retina”, expresó Islas en reciente entrevista con la prensa.

Las cosas no quedaron ahí, ya que Arturo Islas viajó hasta Hollywood para reconciliarse con el atleta de 30 años. No todo fue miel sobre hojuelas, pues el activista no pudo acercarse al Canelo Álvarez.

Para tratar de sanar esto, quise acercarme a Canelo. Viajé cuando puso sus manos en Hollywood… Adentro de la fiesta vi que se generaron problemas, mejor me salí. Hubo mucha incomodidad por parte de él

Por último, el exconductor de Survivor México mandó un mensaje al boxeador para limar asperezas.

Si te ofendí en algún momento, perdóname, no fue mi intención. Hasta la fecha no hemos podido reunirnos, pero le deseo lo mejor porque es un orgullo para México

¡Quiere romper récord! Arturo Islas desea plantar 25 millones de árboles en el menor tiempo posible y ya comenzó.

Así fue el trabajo de Arturo Islas en la primera temporada de Survivor México

Fue el 5 de julio de 2020, cuando las playas más trepidantes de la televisión abrieron sus puertas para recibir a valientes participantes. Personajes como Ximena Duggan, Eduardo Urbina, Curvy Zelma, Serrath y otros más se reunieron en un mismo lugar para alcanzar la gloria dentro de Survivor México.

Además, Arturo Islas realizó una impresionante participación como conductor, ya que condujo a los sobrevivientes a una fascinante aventura que pasó a la historia de la pantalla chica.

Día tras día, el activista regaló emotivas palabras a los concursantes, pasando a la historia como el primer presentador oficial de Survivor México.

