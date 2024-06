Aseguran que Ángela Aguilar se burló de Cazzu

Cada día surge algo nuevo en torno a la pareja del momento, Christian Nodal y Ángela Aguilar , quienes se encuentran en medio de la polémica por su nuevo romance, y recientemente se dio a conocer que la hija de Pepe Aguilar se habría burlado de Cazzu, expareja del sonorense.

Cabe mencionar que el romance entre Nodal y Ángela Aguilar se dio a escasos días de que el cantautor mexicano confirmara su separación de la madre de su hija Inti, Cazzu.

Esto desató todo tipo de rumores y especulaciones, la mayoría de ellos encaminados a una posible infidelidad del cantante de “Adiós Amor”, “Ya Pedo Quién Sabe”, “Ya No Somos Ni Seremos”, entre otras. Sin embargo, esta información fue desmentida por la pareja del regional mexicano.

¿Ángela Aguilar y Nodal se casaron?

“No me cases y no me embaraces todavía, por favor. Yo no busco tener cualidades en mis relaciones, busco tener cualidades como artista y como persona. Las relaciones son consecuencia de ella. Me encanta ser una gran mujer, mi abuela me ha dado mucho ejemplo, mi papá me da ejemplo de cómo ser empresaria, cantante, compositora y ser derecha en tu trabajo y me siento orgullosa. No busco consejos de relación porque es una consecuencia de hacer las cosas bien”, declaró ‘La Princesa del Regional Mexicano’ en exclusiva para “Quién”, echando por tierra los rumores y asegurando que tampoco está a la espera de un hijo.

¿Ángela Aguilar se burló de Cazzu?

Sin embargo, sus palabras no pasaron desapercibidas en redes sociales, donde aseguraron que Ángela Aguilar se habría burlado de Julieta Emilia Cazzuchelli.

Los internautas señalaron que después de que Ángela Aguilar dijera: “luego me caso”, la joven habría guiñado el ojo, incluso hay quienes señalan que la cantante dijo “luego me Cazzu” y no “caso”, burlándose así de la argentina.

¿Qué dijeron las redes? El video en el que Ángela Aguilar dejó en claro que no está casada ni embarazada se hizo viral y desató todo tipo de comentarios en redes.

“Lo dijo y se burla”, “Sí y el guiño de ojo... qué soberbia”, “Escuché y pensé que había sido yo, pero ya veo que no fui la única. ¡Qué maldita!”, “Pongan la reproducción en cámara lenta y sí dice “Cazzu”, mugrosa infeliz”, “Se burla cada que puede”, “Qué cinismo”, “¿Entendí yo luego me Cazzu o estoy loca?”, “Sí, lo dijo y luego la burla que hace guiñando el ojo”, fueron algunos de los comentarios.