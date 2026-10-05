4 ideas de cómo hacer un disfraz de Halloween inspirado en Rumi, Mira y Zoey

Se acerca la temporada favorita de los niños: Halloween, que es el momento perfecto para usar algún disfraz y qué mejor que elegir un modelo inspirado en personajes del momento. Por ejemplo, los que imitan a los icónicos looks de Mira, Rumi y Zoey, las famosas protagonistas de KPop Demon Hunters.

Halloween 2026: 4 modelos bonitos para hacer un disfraz de KPop Demon Hunters sin gastar mucho dinero

Atuendo de Mira con falda de tul. Si a tus hijas les fascina Mira por su personalidad enérgica y fabuloso estilo, entonces se pueden disfrazar de esta "Guerrera KPop" usando solamente una falda de tul en color morado. En la parte superior, combina con una playera blanca y agrega una chaqueta amarilla. Para que el atuendo quede mucho más realista, borda algunos parches en la chamarra y consigue listones morados para simular la característica trenza del personaje.



4 diseños de disfraces para Halloween inspirados en KPop Demon Hunters|Pinterest, Netflix

Disfraz de Mira para Halloween 2026. Para las niñas que prefieren a Mira por su colorida cabellera rosa y humor tan peculiar, está la opción de hacer un disfraz con el vestuario que usan las KPop Demon Hunters para sus conciertos. La pieza principal es una falda o short para que estén cómodas corriendo y jugando, deberá ser de color blanco y tener algunos detalles negros. También se necesita de una chamarra tipo torera en color negro o bien, un suéter corto; debajo una blusa blanca lisa. El secreto es agregar unas hombreras y peinarles el pelo lacio con dos coletas.



4 diseños de disfraces para Halloween inspirados en KPop Demon Hunters|Pinterest, Netflix

Look de Zoey de HUNTRIX para las niñas. El espíritu aventurero de Zoey se refleja hasta en sus atuendos, así que es una gran opción para hacer un disfraz de Halloween con referencia a las "Guerreras KPop". Aquí solo se necesitan un par de pants en color azul con bloques amarillos; la playera debe ser azul y tener los detalles más representativos del personaje. Y para hacer peinados con todo el estilo de KPop Demon Hunters



4 diseños de disfraces para Halloween inspirados en KPop Demon Hunters|Pinterest, Netflix

Disfraz de Halloween con la temática de KPop Demon Hunters. Una de las partes más divertidas de las celebraciones de Halloween, son las fiestas y convivios en donde se pueden hacer disfraces en grupo con amigas. Una idea infalible y que es muy fácil de recrear, son los looks que las HUNTRIX usan para sus presentaciones y que quedan perfectos para un disfraz infantil.

