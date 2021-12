FOTOS | ¿Cómo fue el parto de Yuya? Ella misma lo contó, ¡impresionante!

La influencer y empresaria Yuya, compartió a través de sus redes sociales, cómo fue su parto. Te contamos cómo nació su hijo Mar.

Desde que nació el bebé de Yuya, Mar, la influencer no ha dejado de compartir momentos junto a su pequeña gran familia, ella, Mar y su perrita. Al momento, no se ha visto la cara del hijo de la influencer, pues como lo dijo antes, no lo mostrará hasta que él decida si quiere que su figura sea pública o no... Pero ¿cómo nació Mar? Te contamos, mira las fotos AQUÍ .

Así fue el parto de Yuya.

Poco se había hablado de cómo nació el hijo de Yuya, la influencer solo había compartido momentos como su lactancia y las complicaciones que representó una lesión en uno de sus senos, o lo mucho que disfruta de ser mami, ¡no fue hasta hace unos días que decidió compartir algo muy íntimo y especial, un pequeño fragmento de su parto!

A través de su cuenta de Instagram, Yuya compartió parte de un video en el que se ve el momento en que dio a luz a su primogénito, Mar. La influencer decidió tener un parto en agua... Recordemos que hace unos meses lo mencionó, así era como quería que llegara Mar al mundo.

En el video, aparece dentro de una tina con agua, usando un top y siendo auxiliada por una mujer durante todo el proceso de parto. ¡Woooow! Por lo que se ve, no acudió a lujos, quiso tener contacto directo con su pequeño hijo y hacerlo de la manera más natural posible. Afortunadamente dijo que próximamente podremos ver más detalles del momento.

“Quiero regresar a este momento tan especial”, escribió Yuya sobre la historia que compartió en Instagram. Además, Yuya anunció que durante esta semana estrenará un nuevo video en su canal de YouTube después de tres meses de ausencia. ¿Será que es el video en el que explica con detalle cómo fue su parto?

