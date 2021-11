FOTOS | ¿Existe rivalidad entre Danna Paola y Ángela Aguilar?

Recientemente, ambas se presentaron en los premios Latin Grammy, y algunos internautas pronunciaron una enemistad. Te contamos.

¿Existe rivalidad entre Danna Paola y Ángela Aguilar?

Danna Paola es sin duda un ícono de la moda, pues siempre está en la última tendencia. Le hemos conocido muchos cambios de look, desde rubia con cabellera muy larga, hasta como lo tiene ahora, con flequillo y corto. ¡Pero si algún look se parece al de alguien más, los fans piensan que “quiere copiar” o hay una enemistad! Mira las fotos AQUÍ .

Y es que hace unas semanas, Danna subió una fotografía con el cabello oscuro y corto, el llamado “Bob haircut”. Solo fue una peluca y no un corte de cabello, ¡pero esa foto bast´o para para enfrentarla una vez más con otra famosa! Esta vez, Ángela Aguilar.

Mientras algunos dijeron que Danna Paola le había “copiado el look” a Ángela, otros empezaron discusiones sobre quién canta mejor o quién es más guapa. Sin embargo, los rumores de rivalidad entre las dos estrellas son solo eso, rumores.

Los medios de comunicación no dejaron pasar la oportunidad de preguntarle a la intérprete de “Oye Pablo” sobre este tema, a lo que Danna respondió: "¿Cuál rivalidad, amigos? Mi performance en el Latin Grammy justo se trató de eso, fue una invitación a todas mis compañeras con mucho respeto y admiración también, de todo el apoyo, de que sigamos juntas, de que nos demos la mano, de que no nos dejemos ni nos callemos nunca”.

Cuando fue cuestionada en específico por la supuesta rivalidad con Ángela, Danna Paola dijo: "Ángela es hermosa, la amo, canta divino, la vi por ahí, estaba preciosa, la admiro mucho, es una niña muy talentosa, me encantaría en algún momento hacer algo con ella, por supuesto”.

De igual manera, se le cuestionó sobre la rivalidad que se decía que tenía con Belinda y Tini Stoessel, a lo que la estrella pop mexicana respondió: “Ay amigos, son gajes del oficio, ¿qué te digo? Respeto a quien respeto merece, prefiero no hacer caso a mentiras y a ver revistas que son pura basura. Hay que hablar del talento, de las cosas bonitas, como ustedes me están preguntando ahorita del trabajo, y de disfrutar la vida, que no sabemos qué pase el día de mañana…Yo no me meto en la vida de nadie, no me pregunten de chismes. Creo que a nadie le gusta que se metan en su vida”.

Sin duda, el mensaje que Danna Paola quiere dejar, es el de apoyo entre mujeres, no importa si están en el mismo sector, siempre darse la mano, caminar juntas y levantarse juntas.

