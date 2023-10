Así fue la llegada de Luis Miguel a la boda de Michelle Salas (VIDEO)

No hay plazo que no se cumpla, ni fecha que no se llegue y este sábado, Michelle Salas y Danilo Díaz, se darán el “sí, acepto”, frente al altar, en lo que promete ser la boda del año dentro del mundo del espectáculo.

Esta unión matrimonial se ha manejado en total secreto, aunque se especulaba mucho sobre si Luis Miguel acudiría a la boda de su hija; sin embargo, esta información ya fue confirmada, pero se desconoce si él la entregará en el altar.

Michelle Salas tendrá lujosa boda en Il Borro, una exclusiva finca en Italia

¿En dónde se casarán Michelle Salas y Danilo Díaz?

Michelle Salas y Danilo Díaz, contraerán matrimonio la tarde de este sábado 14 de octubre en la Toscana italiana. Ventaneando logró confirmar que el enlace matrimonial se llevará a cabo en IL Borro, una lujosa finca medieval de más 1000 años de antigüedad, que los herederos del prestigioso diseñador italiano Salvatore Ferragamo, rehabilitaron desde hace 30 años.

La villa se encuentra en pleno corazón de la Toscana, cuenta con más de 1000 hectáreas, con terrenos dedicados a la agricultura que permiten a sus huéspedes consumir alimentos de la granja. IL Borro fue adquirida en 1993 por Ferruccio Ferragamo, hijo de Salvatore Ferragamo.

¿Cómo fue la llegada de Luis Miguel? Como mencionamos anteriormente, era toda una incógnita saber si Luis Miguel acudiría a la boda de su hija; sin embargo, esa interrogante ya fue aclarada, ya que este sábado arribó a IL Borro.





Las cámaras de Ventaneando, lograron captar el momento justo en el que ‘Sol de México’ llegó a la finca italiana a bordo de un helicóptero, tal como se especuló en días pasados que lo haría. En las imágenes se puede ver al intérprete de “La Bikina”, “Por debajo de la mesa”, “La incondicional”, “Ahora te puedes marchar” y “Hasta que me olvides”, entre muchas otras, descendiendo de la aeronave.

Aunque los guardias de seguridad trataron de impedir que nuestra lente captara a ‘El Sol’, esto no fue posible y fue así como pudimos observar la llegada del cantante, aunque no se alcanza a apreciar si llegó acompañado de su novia Paloma Cuevas.

