Michelle Salas estuvo en el concierto de Luis Miguel en Las Vegas y esto pasó

Luego de su exitoso paso por Sudamérica y tras varios años de ausencia, el viernes pasado Luis Miguel volvió a Las Vegas, en donde su invitada de honor no fue precisamente su inseparable novia Paloma Cuevas, sino que nada más y nada menos, que su hija Michelle Salas. La modelo estuvo compañada de su prometido Danilo Díaz, quien junto con Alex Basteri y su novia Mariana Otero, aplaudieron y corearon los más grandes éxitos del cantante, en primera fila.

Michelle Salas, Danilo Díaz, su tío y la novia de este, ingresaron al recinto una vez que el concierto había iniciado, con tal de pasar desapercibidos por los presentes. Sin embargo, el lente de Ventaneando captó el momento de su entrada.

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¿Cómo estaba la joven en el concierto de su padre?

De inmediato, nos acercamos para verla de cerca y notamos que Michelle y Danilo, saludaban a algunos de los presentes muy cariñosamente. En un descuido, la hija de Stephanie Salas notó nuestra presencia y de inmediato intentó esconderse, pero ya era muy tarde, pues habíamos sido testigos de lo mucho que estaba disfrutando el primero de los tres conciertos, que su padre ofreció en la "ciudad del pecado".

La presencia de Michelle, cada vez empezó a notarse más, al grado de que la producción del concierto, proyectó su imagen en las pantallas del recinto; aunque ella de inmediato, pidió que no la enfocaran más.

Minutos antes de que el concierto terminara, Michelle, Danilo, Alejandro Basteri y su pareja, fueron escoltados para salir por una puerta especial y fue ahí, cuando la abordamos en exclusiva.

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La presencia de Michelle en el concierto de Luis Miguel, podría ser una señal de que retomaron su relación, después de que ella se molestó por la manera en que la retrató en su bioserie. Posiblemente el cantante sí asista a su próxima boda y la entregue en el altar.

Por cierto que, durante el show, a Luis Miguel se le notó de muy buen humor, celebrando las fiestas patrias al son del mariachi y saludando a sus fanáticos en las primeras filas, eso sí, siempre resguardado por su guardaespaldas.

