Exclusiva: Michelle Salas se va a casar en este icónico y bello lugar

La noticia de que Michelle Salas, contraería matrimonio en la Toscana italiana, ha movilizado a la prensa hispana de gran parte del mundo, sobre todo por la expectativa de que Luis Miguel y su novia Paloma Cuevas, asistirán al enlace, para el cual el cantante habría recibido la invitación de las manos de los novios, luego de ofrecer un concierto en Las Vegas en septiembre pasado.

¿Dónde está el IL Borro, el lugar en donde será la boda de Michelle Salas?

Hace unos días la incógnita crecía, pues la familia de Michelle, incluida su madre Stephanie Salas y su hermana Camila Valero, así como ella misma, posteaban fotos en sus redes sociales que las mostraban en Madrid, España, pero el despiste no funcionó y esta mañana Ventaneando logró corroborar que el enlace tendrá lugar en nada menos que IL Borro, una finca medieval de más de 1000 años de antigüedad, que los herederos del diseñador italiano Salvatore Ferragamo, rehabilitaron hace 30 años y convirtieron en una impresionante villa de descanso a todo lujo, en Arezzo en la región de Valdarno, justamente en el corazón de la toscana, a tan sólo 60 kilímetros de la renacentista ciudad de Florencia.

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Il Borro, la exclusiva finca donde se casará Michelle Salas

La propiedad cuenta con más de 1000 hectáreas, en las que se conserva el ambiente de una villa medieval, con terrenos dedicados a la agricultura, que permiten al resort ofrecer a sus huéspedes alimentos de la granja a la mesa, ahí mismo se producen aceites de oliva y su propio vino, gracias a los viñedos que rodean al pueblito, donde el enlace más comentado de los últimos meses, tendrá lugar mañana sábado, aunque se presume que la tarde de este viernes, los invitados serán agasajados con un cóctel de bienvenida.

IL Borro, originalmente fue adquirida en 1993, por Ferruccio Ferragamo, hijo de Salvatore Ferragamo y hoy, es dirigida por su nieto del mismo nombre. Entre cipreses, olivos, viñedos y la pintoresca, por la que quizá alguna vez caminó Leonardo da Vinci, aquí será donde Michelle Salas, dará el sí a su prometido el empresario venezolano, Danilo Díaz, sólo queda confirmar si, además de su madre, Stephanie Salas, su padre Luis Miguel, la llevará del brazo hasta el altar.

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