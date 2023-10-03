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FOTOS | ¿Luis Miguel pospone concierto para asistir a la boda de Michelle Salas?

El “Sol de México” se presentaría en Tampa, Florida... ¡Y canceló la fecha! Se rumora que para ir a la boda de su hija Michelle Salas. ¿Será? Te contamos en fotos.

Por: Ana Patricia Pérez

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