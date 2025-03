Así reaccionó Cazzu a los rumores de que le quitó el marido a otra mujer

El nombre de Cazzu sigue dando de qué hablar y no solo por su sencillo “ Con Otra ”, el cual ha sido un verdadero hitazo; sino también por Nadir Jalil, mujer que la acusó de haberle quitado a su marido cuando estaba embarazada.

De acuerdo con Nadir Jalil, Cazzu se involucró con su marido en el año 2014, cuando ella estaba embarazada. Según la mujer, ‘La Nena Trampa’ le enviaba mensajes contándole su infidelidad.

“Muy lindo el tema de Cazzu, pero me recuerda en el 2014 cuando me mandaba mensajes contándome lo hermoso que lo había pasado en el cerro con mi marido y yo llorando en la maternidad embarazada de 8 meses de mi hija. Memoria”, dijo la mujer identificada como Nadir Jalil.

¿Qué dijo el himbre en cuestión?

Después de los señalamientos de Nadir Jalil, Javier Alejandro Lagos, el hombre que supuestamente cayó en las garras de la trapera argentina rompió el silencio y confirmó su romance con Cazzu a la periodista de espectáculos Elisa Beristain.

“Me comporté mal y sí, fui infiel. Me decía que dejara a mi pareja, pero no me animé porque yo ya había construido una familia”, sentenció Javier Alejandro Lagos

¿Cómo reaccionó Cazzu? En medio de los rumores, Cazzu compartió una fotografía en su cuenta de Instagram, misma que fue interpretada como una respuesta para Nadir Jalil, quien la acusó de robarle el marido cuando estaba embarazada.

A través de su cuenta oficial, Cazzu compartió una serie de fotografías en las que luce un impresionante traja de baño de color blanco, mismo que deja al descubierto su bien trabajado cuerpo.

En las instantáneas aparece tomando el sol y presumiendo sus tatuajes que resaltan gracias a su traje de baño. Cabe mencionar que hasta el momento la cantante argentina no se ha pronunciado al respecto y se desconoce si lo hará, ya que no suele dar detalles de su vida privada.