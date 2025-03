Mujer que filtró supuesta infidelidad de Cazzu es vinculada con Pepe Aguilar

Cazzu se ha robado los reflectores a lo largo de los últimos días gracias a su más reciente sencillo titulado “Con Otra”, pero también por las declaraciones de una mujer que aseguró que ella le robó a su marido estando embarazada .

¿Qué se sabe al respecto?

De acuerdo con Nadir Jalil, nombre de la mujer que a través de su cuenta de Facebook decidió romper el silencio y hablar de Cazzu, quien al parecer se habría involucrado con su marido en el año 2014, cuando ella estaba embarazada. Según la mujer, Julieta Emilia Cazzuchelli le mandaba mensajes contándole la infidelidad.

“Muy lindo el tema de Cazzu, pero me recuerda en el 2014 cuando me mandaba mensajes contándome lo hermoso que lo había pasado en el cerro con mi marido y yo llorando en la maternidad embarazada de 8 meses de mi hija. Memoria”, dijo la mujer identificada como Nadir Jalil.

¿Cazzu le pidió a un hombre que dejara a su mujer por ella?

El nombre del sujeto es Javier Alejandro Lagos, quien supuestamente habría caído en las garras de la argentina, misma a la que no le habría importado separarlo de su pareja.

Ahora, fue el mismo Javier quien dio a conocer su postura al respecto. Y es que, durante una entrevista con Elisa Beristain, Lagos confirmó haber tenido un romance con Cazzu durante el 2014; además, señaló que salió a dar la cara para defender a Nadir de los insultos que ha recibido hasta ahora: “Me comporté mal y sí, fui infiel. Me decía que dejara a mi pareja, pero no me animé porque yo ya había construido una familia”, sentenció.

😱👀 Cazzu es señalada de #robamaridos.

😱👀 Cazzu es señalada de #robamaridos.

📢 Hoy nos acompañó Nadir Jalil, quien asegura #cazzu destruyo a su familia q se metió en su matrimonio y se burló de ella. Asimismo, llegó el ex esposo, JAVIER habló sobre su relación de 3 meses con la cantante. #BerisTIME #ElisaBeristain pic.twitter.com/2D7MNxWFIv — Elisa Beristain (@elisaberistain) March 25, 2025

¿Nadir Jalil ha sido vinculada con Pepe Aguilar? Después de que Javier Alejandro Lagos rompiera el silencio y confirmara lo dicho por su expareja Nadir Jalil, los comentarios en redes sociales no se han hecho esperar, algunos señalan que el caso es inverosímil, otros tantos aseguraron que Pepe Aguilar podría estar detrás de todo esto.

Nadir Jalil ha sido vinculada como extrabajadora de Pepe Aguilar, otros acusaron al artista de financiara una campaña de desprestigio contra Cazzu, derivado del éxito que ha tenido con su reciente sencillo “Con Otra”.

Dicha versión cobró fuerza después de que la periodista Inés Moreno pusiera en tela de juicio la injerencia de Pepe Aguilar en todo esto: “Dicen que fue la familia de Pepe Aguilar la que mandó a esta gente”.

No obstante, hasta el momento no existen pruebas que vinculen a Nadir Jalir con Pepe Aguilar, por lo que hasta ahora son meros rumores o especulaciones.