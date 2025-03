“Me pidió que dejara a mi mujer”, revelan nuevo golpe en contra de Cazzu

Una nueva polémica ha llegado a la vida de la cantante argentina Cazzu , quien después de probar las mieles del éxito con su más reciente disco, ahora tendrá que soportar una serie de críticas que, seguramente, vendrán a ella después de lo comentado por una persona, misma que aseguró que, hace una década, la trapera le pidió que dejara a su mujer por ella.

Ha pasado casi una semana desde que Cazzu estrenó su sencillo “Con Otra”, el cual, sin duda alguna, ha superado por completo las expectativas. El mismo consolidó a la argentina como la artista en solitario con la mayor cantidad de reproducciones en un estreno para América Latina, aunque ahora, después de seis días, su melodía ya superó las 21 millones de vistas en YouTube.

😱👀 Cazzu es señalada de #robamaridos.

📢 Hoy nos acompañó Nadir Jalil, quien asegura #cazzu destruyo a su familia q se metió en su matrimonio y se burló de ella. Asimismo, llegó el ex esposo, JAVIER habló sobre su relación de 3 meses con la cantante. #BerisTIME #ElisaBeristain pic.twitter.com/2D7MNxWFIv — Elisa Beristain (@elisaberistain) March 25, 2025

¿Cazzu le pidió a un hombre que dejara a su mujer por ella?

Para poner un poco de contexto, dicha situación deriva de la denuncia social que Nadir Jalil hizo hace unos días al señalar que, en el año 2014, Cazzu le “robó” a su marido mientras ella estaba embarazada. El nombre de este personaje es Javier Alejandro Lagos, quien supuestamente habría caído en las garras de la argentina, misma a la que no le habría importado separarlo de su pareja.

Ahora, fue el mismo Javier quien dio a conocer su postura al respecto. Y es que, durante una entrevista con Elisa Beristain, Lagos confirmó haber tenido un romance con Cazzu durante el 2014; además, señaló que salió a dar la cara para defender a Nadir de los insultos que ha recibido hasta ahora: “Me comporté mal y sí, fui infiel. Me decía que dejara a mi pareja, pero no me animé porque yo ya había construido una familia”, sentenció.

¡Se complicó la situación! 😳 Nadir Jalil acusa a Cazzu de haberle robado a su pareja, pero ahora la señalan a ella como la infiel. 😖 ¿Quién es la verdadera “otra”? 🤯👇 https://t.co/YjKfQx6vFG — Azteca UNO (@AztecaUNO) March 26, 2025

¿Qué dijo Cazzu al respecto?

Vale mencionar que, hasta el momento, ni Cazzu ni alguna persona cercana a su entorno han confirmado o desmentido lo anterior, por lo que se espera que brinde su postura en los próximos días. Finalmente, Javier Alejandro terminó la charla exponiendo que, cuando terminó con la trapera argentina, fue cuando Nadir, de ocho meses de embarazo, se enteró de lo sucedido.