José Eduardo Derbez es criticado por exóticos lentes de 30 mil pesos

José Eduardo Derbez y su medio hermano, Vadhir, son muy cercanos y recientemente estrenaron la serie “ Par de Ideotas ”, la cual muestra su emprendimiento de un pop-up bar en la Ciudad de México.

En uno los capítulos apareció José Eduardo Derbez utilizando unos lentes de una marca de superlujo y cuyo valor supera los 30 mil pesos; sin embargo, su extravagante diseño fue lo que realmente captó la atención, incluso le valió algunas burlas por parte de su hermana y de los internautas.

¿Cómo son los lentes de José Eduardo Derbez?

En un reciente encuentro con Vadhir Derbez, José Eduardo Derbez llegó con unos lentes modelo 24/7 Mask Sunglasses in Black, los cuales tienen un valor de mil 490 dólares (poco más de 30 mil pesos).

¿Cómo reaccionó Vadhir Derbez?

Los extravagantes lentes de José Eduardo Derbez cubrían casi toda su cara, motivo por el cual Vadhir no dudó en burlarse de su medio hermano asegurando que “Ya llegó Rey Misterio, de una a dos a tres caídas”.

Además de eso, Vadhir comentó “tiembla Fashion Week”, lo que cayó en gracia de José Eduardo Derbez, quien no tardó en soltar una carcajada.

¿Cómo reaccionaron las redes sociales? El video de José Eduardo Derbez con sus exóticos y carísimos lentes generó un gran revuelo en redes sociales donde los internautas se pronunciaron de inmediato con todo tipo de comentarios burlones, como:

“Parece Abismo Negro”, “Pensé que te querían limpiar al parabrisas”, “¡Se hizo un tatuaje blackout en la cara!”, “El hijo de Lizmark Jr”, “José Eduardo para Fashion Week”, “El caballero de la noche”, “Yo llegando bien cruda”, “Me recordó a los Power Rangers”, “Pensé que era una lámina de radiografía de rayos X”, “Pensé que era una botella de licor”, “Porque quiere y porque puede, que cada quien use lo que quiera, es su gusto, mientras lo compre con su propio dinero ¿en qué les afecta a los demás?, vida solo hay una” y “yo creo que cada quien puede gastar su dinero en lo que le dé la gana, total para eso trabaja Y que se ponga lo que le guste a él y no para darle gusto a gente resentida que de todo critican. Él me cae súper bien”. fueron algunos de los comentarios de los internautas.