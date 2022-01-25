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FOTOS | ¡Los atletas de Exatlón All Star ya están en República Dominicana!
Los atletas confirmados para Exatlón All Star ya están en República Dominicana, ¡están a solo una semana del gran estreno!
Hace unas semanas, la máxima autoridad de Exatlón México, Antonio Rosique, ¡confirmó que estaba en puerta la sexta temporada del reality más demandante y exitoso de nuestro país! Y es que declaró que en ella, participarían todos los campeones y subcampeones de las cinco emisiones pasadas. ¡Será épico!
Rosique empezó a convocar uno por uno para que acudieran a su llamado para hacer la temporada más epica de la historia de Exatlón México, ¡y la mayoría acudió a su llamado y ya están en las tierras y en las playas de Exatlón listos para comenzar la aventura!
Los confirmados al momento son:
Primera temporada: Ana Lago, Macky González, Ernesto Cázares.
Segunda temporada: Evelyn Guijarro, Aristeo Cázares y Patricio Araujo.
Tercera temporada: Mati Álvarez, Heliud Pulido y Heber Gallegos.
Cuarta temporada: Javi Márquez.
Quinta temporada: (están por confirmarse).
Entérate de los detalles viendo todas las fotografías. Checa la galería completa.
Estreno Exatlón All Star, lunes 31 de enero 7:30 p.m. por Azteca UNO.