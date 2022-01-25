FOTOS | ¡Los atletas de Exatlón All Star ya están en República Dominicana!

Hace unas semanas, la máxima autoridad de Exatlón México, Antonio Rosique, ¡confirmó que estaba en puerta la sexta temporada del reality más demandante y exitoso de nuestro país! Y es que declaró que en ella, participarían todos los campeones y subcampeones de las cinco emisiones pasadas. ¡Será épico!

Rosique empezó a convocar uno por uno para que acudieran a su llamado para hacer la temporada más epica de la historia de Exatlón México, ¡y la mayoría acudió a su llamado y ya están en las tierras y en las playas de Exatlón listos para comenzar la aventura!

Los confirmados al momento son:

Primera temporada: Ana Lago, Macky González, Ernesto Cázares.

Segunda temporada: Evelyn Guijarro, Aristeo Cázares y Patricio Araujo.

Tercera temporada: Mati Álvarez, Heliud Pulido y Heber Gallegos.

Cuarta temporada: Javi Márquez.

Quinta temporada: (están por confirmarse).

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Estreno Exatlón All Star, lunes 31 de enero 7:30 p.m. por Azteca UNO.

