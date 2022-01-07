FOTOS | El primer campeón, Ernesto Cázares, ¡va a Exatlón All Star!

Ernesto Cázares a Exatlón All Star

Hace unas semanas, la máxima autoridad de Exatlón México, Antonio Rosique, ¡confirmó que estaba en puerta la sexta temporada del reality más demandante y exitoso de nuestro país! Y es que declaró que en ella, participarían todos los campeones y subcampeones de las cinco emisiones pasadas. ¡Será épico!

Rosique empezó a convocar uno por uno para que acudieran a su llamado para hacer la temporada más epica de la historia de Exatlón México, ¡y claro queErnesto Cázares fue convocado!

Ernesto fue nada más y nada menos que el primer campeón, ¡el ganador de la primera temporada! La más exitosa al momento, la que inició todo... El campeón que inspiró a chicos y grandes y a muchos atletas de temporadas siguientes. El “niño maravilla” que por cierto, ya es papá, dijo que sí al llamado. Así que formará parte de esta sexta temporada.

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Estreno Exatlón All Star, lunes 31 de enero 7:30 p.m. por Azteca UNO.