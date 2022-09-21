Atletas de Exatlón dan gran recibimiento a Yusef tras dejar Survivor México.

Survivor México se encuentra en la recta final, por lo que cada uno de los sobrevivientes se encuentra jugándose el todo por el todo para llegar a la Gran Final, instancia donde ya los espera Nahomi, quien logró asegurar su lugar gracias a los símbolos. Yusef Farah fue uno de los competidores más aguerridos y difíciles de la actual temporada; sin embargo, una jugada maestra lo dejó fuera del reality de supervivencia.

Algo sin precedentes ocurrió el viernes pasado cuando los entonces 10 sobrevivientes se aliaron para eliminar al ‘León Libanés’, quien no tuvo oportunidad ni de pelear por su permanencia, ya que fue votado por todos los integrantes de Survivor México durante el Concejo Tribal, incluidos sus amigos Jaguares.

Además de la traición de los Jaguares, Yusef fue presa de una jugada maestra que Catalina terminó por finiquitar al usar su medallón para anular el voto de Farah, pero no fue la única que le dio la puñalada por la espalda, ya que también lo hizo Nahomi, a quien el ‘León Libanés’ le regaló su símbolo.

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Nunca antes se había visto algo igual en la historia de Survivor México, por lo que Farah se dijo decepcionado, principalmente de sus compañeros de tribu y de Nahomi, al tiempo que reconoció la jugada perfecta que armaron los Halcones y Los Otros para cortarle las alas en la competencia, como dijo el Warrior.

¿Cómo recibieron a Yusef Farah a su regreso? Decenas de fanáticos se dieron cita en el aeropuerto de la Ciudad de México con globos amarillos, peluches, cartas y demás regalos para el concursante de Survivor México. Al recibimiento también se dieron cita la madre del biólogo, así como Ximena Duggan y Koke Guerrero, grandes amigos que el ‘León Libanés’ hizo durante su participación en el Exatlón México.

A su llegada, Yusef no pudo evitar sonreír al ver el increíble recibimiento de sus fans, familiares y amigos. El momento quedó registrado en las redes sociales del exsobreviviente de Survivor México donde sus amigos del Exatlón le dejaron emotivos mensajes como: “Te mereces todo!”, escribió Ximena Duggan.

Así le agradeció Yusef a sus fans

“Estoy llegando del aeropuerto a mi depa y estoy feliz. ¡Vean todos estos regalos! La verdad es que estoy fascinado. Nunca me lo imaginé y me quedo con el corazón lleno. Muchas gracias”, expresó en sus redes sociales.

