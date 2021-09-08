Ayudan a la amante de su vecino a escapar por el balcón. (VIDEO)

Recientemente, un video se hizo viral en la plataforma Twitter debido a que muestra el momento en que un grupo de personas ayudan a la amante de su vecino a escapar por el balcón.

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Este hecho tan peculiar tuvo lugar en Colombia, donde una mujer fue capturada pateando la puerta de una casa para poder pasar, pues sabía que dentro estaban su esposo y la amante.

¡Ábreme hijo de put… Sé que estás ahí, ¡ábreme! Esta es la última que me haces, ¡ábreme la puerta!

Sin embargo, la mujer no contaba que, mientras gritaba con fuerza, su esposo se asomó por el balcón solo con un bóxer y, es allí cuando la mujer logra entrar, dispuesta a dar con la amante y evidenciar la infidelidad de su marido.

La casa es de dos pisos, por lo que, en lo que llega su esposa, el hombre aprovecha para sacar a su amante, una mujer de talla pequeña, por el balcón.

Vecinos ustedes la vieron, ¿dónde está? ¿Dónde está, hijo de put..?

Al ver que, en la calle a varios vecinos, el sujeto les hace señas para que sostengan a su amante, cosa que hacen ayudándola a escapar desde el balcón.

Lo divertido de esta situación, de acuerdo con los internautas, es que la amante no corre, sino que cuando logra bajar del balcón se esconde dentro de una caja de cartón que hay en la calle, dándole otro giro a la historia.

Ni Netflix ni Amazon Prime se atrevieron a tanto pic.twitter.com/Oou8mrKw1Y — JUAN  (@jcamiloorozco) September 8, 2021

La gran forma de escapar

La mujer tuvo que ser auxiliada por los vecinos para escapar por el balcón cuando la esposa de su amante los encontró juntos.

Cuando logró descender, el miedo paralizó a la amante y esta se escondió en una caja de cartón intentando moverse con pequeños pasitos.

No obstante, como la esposa estaba dispuesta a dar con ella, regresó a la calle y notó que la caja se movía. Al ser descubierta, la amante corrió.

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En consecuencia, la mujer persiguió a la amante, que va en ropa interior, durante algunas calles pero no logra alcanzarla.

