⁠Dile adiós a los zumbidos: esto aleja mosquitos durante las lluvias

Con las lluvias no solo llega el olor a tierra mojada y las noches más frescas. También regresan, como cada año, los molestos mosquitos que no dejan dormir con su zumbido insoportable justo al oído. Son diminutos pero intensos, y a más de una persona le han arruinado el descanso solo por existir.

Lo más peligroso es que estos insectos (y sus picaduras) son portadores de graves enfermedades como dengue, zika, chikungunya y malaria.

La buena noticia es que no hace falta llenar la casa de químicos ni dormir con el bote de aerosol en la mano. Hay formas más sencillas, naturales y hasta aromáticas para que estos visitantes se mantengan lejos durante la temporada de lluvias.

¿Por qué hay tantos mosquitos cuando llueve?

La respuesta está en algo tan simple como el agua estancada. Con las lluvias, cualquier recipiente olvidado, charco en el patio o platito bajo una maceta puede convertirse en criadero.

Y no es broma: una sola hembra de mosquito puede poner más de 100 huevecillos por vez, y en menos de dos días ya están listos para salir a volar (y picar).

Por eso justo en esta época lluviosa parece que aparecen de la nada y no se van. La humedad, el calorcito y el agua acumulada son como el combo perfecto para que se multipliquen sin parar.

¿Qué se puede hacer en casa para mantenerlos alejados?

Hay trucos muy fáciles que funcionan. Uno de los más populares es el clásico limón con clavos de olor: no solo huele bien, también funciona como repelente natural. Las plantas también ayudan mucho. Tener cerca de puertas o ventanas algunas como citronela, lavanda o albahaca puede marcar la diferencia.

Y si lo que se busca es algo más duradero, los espirales de citronela también son una opción. Se encienden por la noche y su aroma —nada molesto para las personas— mantiene alejados a los moscos durante varias horas.

¿Qué olores detestan los mosquitos?

Aunque suene curioso, estos insectos tienen un olfato bastante sensible. Mientras hay aromas que los atraen (como el sudor o el dióxido de carbono), hay otros que no soportan. Entre los que más detestan están la citronela, el eucalipto y la lavanda.

Tener velas, aceites esenciales o incluso plantitas con esos aromas no solo hace que el ambiente huela bien, también ayuda a dormir sin interrupciones. No es magia, pero sí un alivio real cuando el clima no da tregua.

Así que si las lluvias traen consigo más bichos que romanticismo, al menos ya sabes cómo defenderte sin perder el estilo... ni el sueño.