Con tan solo 200 pesos puedes llegar a este pueblo mágico cercano a CDMX

Son pocas las personas que se niegan a una salida que les permita descansar de las labores diarias, por ello cuando surge la mínima oportunidad, se hace el esfuerzo de concretar el viaje. Sin embargo, en ocasiones el dinero es el mayor impedimento. Por eso aquí te compartimos cómo llegar a este pueblo mágico - desde CDMX - con tan solo 200 pesos.

¿Cuál es el pueblo mágico cercano a la CDMX donde se llega con 200 pesos?

Aunque hay algunas otras opciones cercanas y probablemente también baratas, Metepec es el sitio donde se puede concretar una linda caminata turística de fin de semana. Allí, es necesario tomar dos camiones que aproximadamente generarían 200 pesos en gastos (solo de ida). Aunque en carro la situación puede aumentar dado el gasto de gasolina y casetas desde la capital mexicana.

¡Feliz martes!



Antes de salir de casa, consulta el #PronósticoDelTiempo que prevalecerá hoy en Metepec.#EstamosEnLaRuta pic.twitter.com/WxEagpJ56H — Ayuntamiento de Metepec (@MetepecGobierno) August 19, 2025

Para ir en transporte público es necesario llegar a la Central de Camiones de Observatorio y tomar un camión a Toluca. Y de ahí es posible encontrar diversas rutas de transporte local u otro camión con dirección a Metepec. Y ya instalados en este municipio del Estado de México, toca disfrutar de las actividades con enfoque cultural y gastronómico.

¿Qué se puede hacer en el pueblo mágico de Metepec?

Uno de los fuertes de la zona es el ámbito artístico cultural relacionado con el barro. Recientemente combinaron dicho concepto con el gastronómico al realizar la Feria del Taco y el Barro. Allí, es posible visitar la Plaza Juárez con la intención de comer en los distintos establecimientos locales de alimentos.

Mientras que, en el ámbito estrictamente cultural, se encuentran el Centro de Desarrollo Artesanal y el Museo del Barro. En estos espacios se encuentra el mítico Árbol de la Vida, el cual ha causado bastante impacto en las redes sociales.

Los artesanos de #Metepec, saben de futbol👹



Con gran éxito concluye la Feria del Barro y el Taco👏🏻👏🏻👏🏻#EstamosEnLaRuta pic.twitter.com/bCgoG20VUH — Ayuntamiento de Metepec (@MetepecGobierno) August 18, 2025

Y por supuesto, nunca falta una grata visita a las distintas iglesias que presumen de una estructura de distintos enfoques arquitectónicos- históricos de la historia de México. Por eso siempre se invita a subir el Cerro de los Magueyes, donde además se puede observar privilegiadamente el Valle de Toluca.

