Hay monedas que parecen de lo más normal, pero basta con que tengan un pequeño detalle raro para que se vuelvan piezas muy buscadas. Eso justo pasó con una moneda de 2 pesos del año 2018 que hoy se ofrece en internet por nada más y nada menos que $3,000,000, y todo por un error de acuñación que la hace diferente al resto. ¿Tienes una igual?

Lo curioso es que, aunque es una divisa bastante reciente y cualquiera podría pensar que no tiene nada especial, pero ese error la habría convertido en un objeto de deseo para coleccionistas y amantes de la numismática, según indica el vendedor de Mercado Libre.

¿Qué tiene de especial esta moneda de 2 pesos?

El “detalle” que la vuelve tan cotizada está en la acuñación: la divisa presenta un error visible en ambas caras. Para los ojos de cualquiera puede ser un defecto, pero en el mundo de los coleccionistas esto significa rareza, y lo raro en ocasiones vale más.

Crédito: NAVARRETETERESA20221108 Piden millones por esta moneda de 2 pesos que tiene un error muy peculiar en México

No es la primera vez que un error de este tipo dispara el precio de una pieza común. Lo cierto es que mientras más inusual sea, más atractivo resulta para quienes se dedican a juntar estas monedas.

¿Dónde se vende esta moneda con error?

Esta curiosa moneda mexicana de 2 pesos apareció en una plataforma de compraventa en línea, donde su dueño la presume como única y auténtica. El precio, de varios millones, ha sorprendido a más de uno.

ESPECIAL/BANXICO Así luce la moneda de 2 pesos de 2018.

Eso sí, como suele pasar en estos casos, hay debate: algunos dicen que sí podría alcanzar un precio alto en el mercado, mientras que otros aseguran que las cifras en internet suelen ser exageradas y que en una subasta formal quizá se pagaría mucho menos.

Por eso, si tienes una moneda con algún error, la mejor manera de saber su valor real es acudir a una casa especializada en numismática para que un experto la valore.

¿Vale la pena guardar o vender una moneda con errores?

Los especialistas siempre recomiendan consultar con un experto antes de desprenderse de una pieza con error de acuñación. El valor depende de qué tan único sea el detalle, del estado de conservación y, por supuesto, de la demanda.

Lo que queda claro es que hasta una moneda de 2 pesos puede terminar costando millones. Y aunque tal vez no todas lleguen a venderse en esas cantidades, la emoción de encontrar una rareza como esta hace que muchos revisen con más cuidado el cambio que reciben en la tienda.