Alfredo Adame reta a Carlos Trejo a subir al ring y pelear en Supernova Strikers

Después de los combates del pasado domingo de Supernova Strikers, en especial, la pelea entre Alana Flores y Gala Montes, muchas celebridades e influencers también quieren subirse al ring y no han dudado en retar a sus mayores oponentes. El actor Alfredo Adame reto al cazafantasmas, Carlos Trejo, para una pelea de boxeo. ¿Crees que los veremos próximamente en el ring?

Aprende de defensa personal ‘Karate con Alfredo Adame [VIDEO] Nuestro querido Alfredo Adame nos dio una clase de defensa personal, en especial para que las mujer se protejan en cualquier situación peligrosa.

Supernova Strikers es un proyecto que estrenó en México este 2025 y cabe resaltar que, aunque su adapatcación es similar a la de La Velada del año del español Ibai Llanos, en tierras aztecas se superó el objetivo con un lleno total de asistentes y coberturas especiales, esto por el tipo de celebridades que subieron al ring.

Alfredo Adame reta a Carlos Trejo, su mayor enemigo, a una pelea

Recordemos que desde hace muchos años Alfredo Adame y Carlos Trejo tienen una enemistad, ya que Adame cuestionó la veracidad de Trejo como investigador de casos paranormales y trató supuestamente de desprestigiar su trabajo.

La enemistad llegó a los extremos, puesto que en varias ocasiones, las celebridades han tenido enfrentamientos desde verbales, hasta físicos.

Alfredo Adame usó su cuenta de X (antes twitter), para retar directamente a Carlos Trejo a una pelea en el próximo Supernova Strikers.

Los comentarios de los usuarios de esta plataforma fueron positivos, ya que muchos quieren ver a las celebridades juntos en un combate, algunos a favor del actor y otros en apoyando al cazafantasmas.

¿Será que en el 2026 veremos a muchas celebridades que tienen enemistad en la vida real en el ring? Algunos posibles combates ya empiezan a sonar, como Bárbara de Regil contra Alana Flores, Caeli contra YosStop y hasta Poncho de Nigris vs. David Zepeda.