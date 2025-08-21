Las 5 señales que indican que alguien ya no siente lo mismo por ti, según la psicología

Cuando alguien está enamorado se nota, y cuando no, también. O al menos eso es lo que revela la psicología sobre los comportamientos que suele tener una persona cuando se siente insatisfecho en su relación y ya quiere seguir con su pareja.

Y aunque sea difícil de averiguarlo a simple viste, existen algunas señales que podrían revelar que ya no siente lo mismo por ti. Aquí te explicamos cada uno de ellas.

¿Cómo saber si te dejaron de querer? Las actitudes que podrían alertar sobre el fin de una relación

1. Deja de interesarse en lo que te pasa

Una de las primeras señales de que alguien ya no está enamorado, definitivamente, es el perder todo interés por saber sobre su pareja; no pregunta por su día, no genera conversación ni le pregunta cómo se siente. De acuerdo con información del sitio especializado Marriage, esta es una forma de “abandono emocional”, y muchas veces es el primer paso para que el compromiso termine.

Canva La actitud distante y pérdida de interés son indicios de que una relación no va bien

2. Evita las conversaciones difíciles

Romper con un noviazgo o matrimonio no es nada sencillo, ni siquiera cuando ya no hay amor de por medio. Es por esto que hay personas a las que les es más sencillo simplemente no hablar del tema y pretender que nada está pasando, esquivando siempre los cuestionamientos y negándose a poner la palabra “separación” sobre la mesa.



3. Busca pretextos para no pasar tiempo juntos

Uno de los rasgos principales del enamoramiento consiste en disfrutar de la compañía del otro tanto como sea posible, pues según un artículo de Very Well Mind, se anhela el contacto, las charlas y las miradas. Por eso, el alejarse paulatinamente o no querer seguir construyendo recuerdos podría alertar que la relación no marcha bien.



4. Cambian de gustos y hábitos repentinamente

Más que alertar sobre una posible infidelidad, cuando alguien transforma su personalidad de forma abrupta podría estar buscando formas de reinvertarse en todos los sentidos. Y sí, esto incluye dejar parte de su pasado atrás, desde aficiones hasta personas.

Canva Cuando alguien ya no está enamorado, va perdiendo interés en su pareja

5. Todo se vuelve unilateral

Los pilares imprescindibles para que una relación marche bien, incluyen aspectos como la confianza, complicidad y respeto, siempre en igual medida. Sin embargo, si el amor ya no es suficiente para permanecer juntos, todos los cuidados, atenciones e intereses, pasan a ser unilaterales.

¡Cuidado! Esto es lo que NO debes hacer para superar el mal de amores TV Azteca [VIDEO] ¿Has escuchado del síndrome del corazón roto? La psicóloga Audrey Vera detalló, en la Meso de Sexo de Venga La Alegría, todo sobre el Día Internacional del Mal de Amores, un momento para hacer hincapié en nuestras emociones.

Esto significa que ya solo uno de los dos propone planes, busca platicar, se preocupa por el otro, y demás actitudes para demostrar cariño. A la larga, esto llega a ser desgastante y tal como explica Cleveland Clinic, puede ocasionar estragos a nivel emocional en quien lo sufre.