La razón por la que es grave error poner el brazo debajo de la almohada para dormir

El correcto descanso es algo que se ha impregnado en la mente de las personas como asunto prioritario. La constante vida ajetreada y exigente de la actualidad ha hecho que las personas traten de dormir mejor. Ante eso, esta fisioterapeuta indica cuál es la postura indicada para descansar de manera óptima. Y hace una advertencia ante las personas que realizan esta postura (brazo debajo de la almohada), pues trae consigo consecuencias desagradables.

¿Por qué es malo poner el brazo debajo de la almohada para dormir?

Es común escuchar que la gente no descansa. A pesar de dormir varias horas amanecen con molestias en el cuerpo en general, situación que no les permite desenvolverse de manera óptima en sus actividades diarias. Por ello, la fisioterapeuta Nuria Márquez advierte que si eso se quiere mejorar, no deben acostumbrar esta postura al dormir.

Aunque es muy común colocar el brazo debajo de la almohada e incluso se considera muy cómodo para algunas personas, esto provocará molestias continuas y bastante incómodas en los hombros y cervicales. Básicamente, es una prohibición de parte de la experta, situación que valdría la pena tomar en cuenta.

¿Cuál es la postura ideal para tener un descanso benéfico?

Pero si la primera postura no es opción para ejecutarse en la noche, cuál es la forma correcta de acostarse y descansar bien. Allí el detalle está en utilizar dos almohadas, una en cada lado, colocadas en horizontal y vertical. “Nos colocamos de lado dejando el hombro libre y con la almohada en vertical. Dejamos caer el peso del brazo y la cadera de arriba sobre ella”.

En el video se explica detallada y gráficamente cómo es la colocación de las almohadas. Sin embargo, la explicación de lo beneficioso de este acomodo del cuerpo llega por una correcta alineación desde la zona cervical hasta la lumbar. Esto prácticamente evitará que al despertar los dolores de espalda realmente sean inexistentes.

