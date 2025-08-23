⁠La técnica que elimina las canas sin tinte y deja el pelo más joven al instante, según expertos

Las canas son naturales y cada persona las vive de manera distinta: hay quienes las lucen con orgullo y quienes las elimina, prefiriendo mantenerlas a raya el mayor tiempo posible.

El mundo de la belleza no deja de innovar, y ahora surge una técnica que promete rejuvenecer la melena sin necesidad de tintes tradicionales ni reflejos clásicos.

¿Cuál es la nueva técnica que elimina las canas sin tinte de pelo?

Expertos en coloración han puesto sobre la mesa un recurso que está dando mucho de qué hablar: la coloración espresso. Este tono, inspirado en el café, mezcla matices marrones y negros fríos para aportar profundidad y frescura al cabello.

A diferencia de los tonos fantasía que requieren decoloraciones intensas, este acabado resulta más accesible y puede aplicarse sin tantos procesos previos.

El resultado es un look que no solo cubre las canas de manera eficaz, sino que también aporta brillo y un aire más juvenil, como si el cabello recuperara vitalidad en cuestión de minutos.

Crédito: Canva Esta técnica elimina las canas y deja el cabello más joven

¿Por qué la técnica espresso es diferente a los reflejos o tintes comunes?

Los reflejos suelen camuflar las canas y los tintes permanentes las cubren, pero ambos requieren un mantenimiento constante y, en ocasiones, agresivo.

La técnica espresso, en cambio, se caracteriza por un tono profundo y uniforme que permite un acabado elegante sin necesidad de pasar por procesos químicos tan invasivos.

Además, al ser un color frío, suaviza los contrastes de las raíces blancas y ofrece un efecto rejuvenecedor inmediato. Es la alternativa perfecta para quienes buscan algo distinto al rubio clásico o a los reflejos que necesitan retoques frecuentes.

¿Qué recomiendan los expertos para aplicar esta técnica?

Desde L’Oréal sugieren elegir un kit de coloración en la gama de los castaños más oscuros con subtonos fríos. La clave está en seguir al pie de la letra las instrucciones de aplicación y complementar el proceso con una rutina de cuidado capilar adecuada para mantener el brillo y la intensidad del tono.

Aunque requiere retoques una vez que crecen las raíces, el mantenimiento es más sencillo que otros estilos y el resultado promete un cabello cuidado, con un color sofisticado y libre de canas visibles.

La técnica espresso se perfila como una de las novedades más comentadas en peluquerías: práctica, favorecedora y pensada para quienes quieren un aspecto más joven sin recurrir al tinte de siempre.