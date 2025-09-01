Exhiben a Marc Anthony por subirse en estado inconveniente al escenario

Marc Anthony, una de las voces más reconocidas de la salsa y la balada romántica, quedó en el centro de la polémica tras su más reciente presentación en La Coruña, España. Lo que debía ser una velada inolvidable terminó convertido en un escándalo viral que recorrió redes sociales y medios internacionales.

¿Qué pasó con el cantante Marc Anthony?

La velada arrancó con tropiezos, tras sesenta minutos de demora, el enojo del público se hizo sentir con fuertes silbidos. Cuando finalmente Marc Anthony subió al escenario, la inconformidad continuó. Grabaciones de los asistentes lo mostraron con movimientos raros, pausas largas y una actitud confusa que generó dudas sobre su estado. En varios temas permitió que sus coristas y los fanáticos mantuvieran la interpretación, mientras él apenas recorría el escenario.

El descontento aumentó cuando se señaló que el intérprete de Vivir mi vida confundía versos y dependía demasiado del coro. Incluso hubo quienes afirmaron que su expresión facial lucía tensa y que su apariencia no correspondía a la de un artista listo para brindar un concierto de ese nivel.

“El concierto más vergonzoso que vi”

Las críticas estallaron de inmediato. Comentarios como “Engaño total”, “Decepcionante” o “La caída de alguien que fue leyenda” se multiplicaron en las plataformas digitales, donde los clips del evento circularon con rapidez y acumularon miles de vistas. Otros exigieron el reembolso de lo que pagaron por asistir, asegurando que lo vivido fue una falta de consideración hacia quienes compran boletos para escucharlo en vivo.

Algunos recordaron un episodio similar en los Grammy 2011, cuando Marc Anthony compartió escenario con Jennifer Lopez y su comportamiento extraño también desató versiones sobre un posible estado alterado.

Hasta ahora, el intérprete no ha ofrecido declaraciones oficiales. La polémica continúa y buena parte de sus seguidores duda si este incidente marcará un quiebre en la trayectoria del llamado “rey de la salsa”. Lo cierto es que la velada en La Coruña quedará grabada, no por su repertorio, sino por el enojo colectivo que dejó tras de sí.