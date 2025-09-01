Emilia Mernes se burla de Ángela Aguilar con una polémica frase y enciende las redes

En su show en Guadalajara, Emilia Mernes generó una ola de comentarios tras lanzar una frase que muchos consideraron una mofa hacia Ángela Aguilar. Mientras la multitud aplaudía, la artista argentina levantó la voz y repitió con tono exagerado: “Amoooor”, copiando la expresión que Aguilar utilizó para Christian Nodal en su boda. El gesto, acompañado de carcajadas de la propia Emilia, provocó gritos de aprobación del público y sumó un nuevo episodio a la controversia que gira en torno a la familia Aguilar.

¿Qué dijo Emilia Mernes sobre Ángela Aguilar?

La frase “Amor, amor” pronunciada por Ángela Aguilar se transformó en tendencia en internet hace algunos meses, luego de que se difundieran videos de su enlace con Nodal. Esa expresión rápidamente fue utilizada en tono de broma por miles de usuarios, quienes la imitaron de manera exagerada y la adaptaron en situaciones cómicas o irónicas.

Emilia tomó esa popularidad en línea y decidió repetirla en territorio mexicano, donde la historia de Aguilar con el cantante de Sonora continúa siendo cuestionada, sobre todo por la ruptura anterior de Nodal con la argentina Cazzu.

¿Cómo respondió el público a la burla de Emilia Mernes a Ángela Aguilar?

La respuesta del público no se hizo esperar, entre ovaciones y gritos, algunos lanzaron frases como “Eres mexicana de corazón” o “Aquí siempre serás bienvenida”. Para varios asistentes, el gesto tuvo un trasfondo en apoyo a Cazzu, muy unida a Emilia, lo que añadió un matiz personal al conflicto. Pero también surgieron voces que lo interpretaron como una provocación contra Ángela Aguilar y un recordatorio de las tensiones que persisten por su historia con Nodal.

En redes sociales, el momento se propagó con rapidez. El fragmento del concierto se compartió en X, TikTok e Instagram, generando opiniones divididas: unos celebraron la ocurrencia de la argentina y otros la señalaron por burlarse sin necesidad. Hasta ahora, ni Aguilar ni Nodal han comentado públicamente sobre la escena, aunque el episodio ya se convirtió en uno de los temas más comentados en el mundo del espectáculo latino.