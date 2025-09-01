Bellakath enfrenta fuertes acusaciones por plagiar a Daddy Yankee

Las críticas hacia Bellakath siguen aumentando. La cantante de Gatita fue señalada en internet por presuntamente imitar el tema No es culpa mía de Daddy Yankee, publicado en 2008. Su estreno Soy así super wow despertó sospechas por la semejanza en sonidos y bases musicales, lo que encendió un debate que se propagó con rapidez.

Bellakath bajo fuego en redes

Usuarios en distintas plataformas remarcaron que la pieza de la mexicana no solo evoca al reguetón del puertorriqueño, sino que también guarda parecido con Otro Show, trabajo de 2024 creado por Uzielito, Dani Flow y El Bogueto. Esta situación generó cuestionamientos sobre si existe una copia evidente o únicamente una cadena de referencias dentro del género urbano.

La discusión tomó más fuerza cuando algunos afirmaron que, en realidad, tanto el sencillo de Bellakath como el de sus colegas estarían tomando inspiración directa de Daddy Yankee. Hasta ahora, ninguno de los músicos mencionados ha ofrecido un comunicado oficial sobre el tema.

Una historia que se repite

La cantante mexicana, cuyo verdadero nombre es Hilda Katherinne Huerta Díaz, ya había sido señalada antes por supuesta copia. En 2023 enfrentó una demanda del grupo Son de AKA, que la acusó de apropiarse de la canción Gatita, el éxito que la catapultó dentro del reguetón.

A pesar de las críticas, Bellakath logró consolidarse como una de las artistas femeninas más visibles en la escena del reguetón mexicano. Con estudios de Derecho en la UNAM y sus primeros pasos en el programa Enamorándonos, consiguió un lugar en el llamado “reggaetón mexa”. Ha participado en escenarios como el Coca-Cola Flow Fest y suma millones de oyentes en plataformas digitales.

Aunque el tema sigue generando discusión, la intérprete aún no se manifiesta públicamente. Entre sus fanáticos reina la duda: ¿saldrá a dar su versión o preferirá callar? Mientras tanto, en redes sociales el intercambio no cesa y miles de usuarios comparan pistas musicales exigiendo una aclaración.