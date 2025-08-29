Si tienes alguna de estas 12 monedas podrías ganar medio millón de pesos: son valiosas para los coleccionistas

Un juego de 12 monedas mexicanas valiosas, entre antiguas y conmemorativas, fue puesto a la venta por nada menos que medio millón de pesos. Este anuncio de Mercado Libre ha dejado a más de uno con la ceja levantada. ¿Son realmente tan cotizadas por los coleccionistas?

El vendedor, originario de Tepic, Nayarit, asegura que estas piezas son únicas, difíciles de encontrar, y que su valor va mucho más allá de la denominación en pesos que alguna vez costaron.

¿Qué monedas están incluidas en esta ‘valiosa’ oferta?

Aunque el anuncio no especifica cada moneda con lujo de detalle, en las imágenes se distingue que varias pertenecen a la serie de 20 pesos conmemorativos del Banco de México (Banxico). Entre ellas hay piezas alusivas a:



La Fundación de la ciudad y puerto de Veracruz

El Bicentenario de la Independencia

La Marina-Armada de México

Y algunos personajes históricos del México independiente

Crédito: ESPECIAL Las 12 monedas que valen medio millón de pesos. ¿Son realmente valiosas?

Aunque también hay ejemplares de 2 pesos, 5 pesos y otras divisas antiguas.

El lote se vende “al natural”, como lo describe el propio vendedor, lo que significa que las monedas no han sido limpiadas ni restauradas, aunque según él, con un poco de cuidado podrían mejorar su apariencia.

¿Realmente estas monedas pueden alcanzar ese valor?

Banxico ha aclarado en distintas ocasiones que todas las monedas emitidas en México tienen valor mientras estén en circulación, pero su cotización en el mercado de coleccionistas depende de varios factores: su conservación, rareza, y si tienen algún error de acuñación.

Según el sitio especializado Numista, algunas de estas divisas —si están sin circular o tienen variantes raras— sí pueden venderse en cientos o incluso miles de pesos. ¿Medio millón por 12? Solo si un comprador está dispuesto a pagarlo.

Por eso, si crees que tienes una moneda valiosa, la mejor manera de averiguarlo es llevándola a una casa numismática para que la valoren. También puedes usar apps que recopilan información de monedas de todo el mundo.

¿Qué hacer si tienes monedas valiosas?

Antes de emocionarte o ponerlas en venta en plataformas, revisa que cumplan con algunas características que podrían hacerlas valiosas:



El año y motivo de emisión

Si están en perfecto estado o sin circular

Si presentan errores visibles (como doble acuñación)

Y compara su precio en portales como Numismex, Mercado Libre o Numista

Y es que, algunas piezas pueden llegar a ser joyitas escondidas, pero otras simplemente tienen un valor sentimental… o uno de 20 pesos.