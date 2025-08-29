inklusion logo Sitio accesible
Azteca UNO
Azteca Uno Especiales
Galería

19 ideas de uñas cortitas: luce brillante, pero sin dejar la comodidad

Estos diseños de uñas cortitas con brillo sutil, elegantes y cómodas, son ideales para lucir bien sin complicaciones. ¡Míralos!

Paulina Del Rincón | DR
Azteca Uno Especiales
Compartir
  •   Copiar enlace
ver fotos
uñas cortitas
19 ideas de uñas cortitas: luce brillante, pero sin dejar la comodidad
Clean look nails
Canva
uñas cortitas
19 ideas de uñas cortitas: luce brillante, pero sin dejar la comodidad
Uñas de colores estilo década de los 90
Canva
uñas cortitas
19 ideas de uñas cortitas: luce brillante, pero sin dejar la comodidad
Acabado perlado
Canva
uñas cortitas
19 ideas de uñas cortitas: luce brillante, pero sin dejar la comodidad
Uñas con destellos
Canva
uñas cortitas
19 ideas de uñas cortitas: luce brillante, pero sin dejar la comodidad
Micro-francesa
Canva
uñas cortitas
19 ideas de uñas cortitas: luce brillante, pero sin dejar la comodidad
Gloss efecto espejo
Canva
uñas cortitas
19 ideas de uñas cortitas: luce brillante, pero sin dejar la comodidad
Líneas minimalistas
Canva
uñas cortitas
19 ideas de uñas cortitas: luce brillante, pero sin dejar la comodidad
Luna metálica
Canva
uñas cortitas
19 ideas de uñas cortitas: luce brillante, pero sin dejar la comodidad
Tonos mate o pasteles
Canva
uñas cortitas
19 ideas de uñas cortitas: luce brillante, pero sin dejar la comodidad
Uñas pasteles
Canva
uñas cortitas
19 ideas de uñas cortitas: luce brillante, pero sin dejar la comodidad
Nude glossy
Canva
uñas cortitas
19 ideas de uñas cortitas: luce brillante, pero sin dejar la comodidad
Acabado perlado o milky nails
Canva
uñas clásicas
19 ideas de uñas cortitas: luce brillante, pero sin dejar la comodidad
Rojo clásico o borgoña
Canva
uñas cortitas
19 ideas de uñas cortitas: luce brillante, pero sin dejar la comodidad
Tonos otoño o invierno
Canva
uñas cortitas
19 ideas de uñas cortitas: luce brillante, pero sin dejar la comodidad
Tonos para llevar en otoño
Canva
uñas cortitas
19 ideas de uñas cortitas: luce brillante, pero sin dejar la comodidad
Vibes noventeras y tonos de invierno
Canva
uñas cortitas
19 ideas de uñas cortitas: luce brillante, pero sin dejar la comodidad
Tonos metálicos estilo japonés
Canva
uñas cortitas
19 ideas de uñas cortitas: luce brillante, pero sin dejar la comodidad
Tonos mate, texturas ligeras
Canva
uñas cortitas
19 ideas de uñas cortitas: luce brillante, pero sin dejar la comodidad
Toques dorados en tus uñas
Canva

19 ideas de uñas cortitas: luce brillante, pero sin dejar la comodidad

Las uñas cortitas están más de moda que nunca. Ya no se trata de llevarlas largas para lucir arreglada: las manis minimalistas, cómodas y con brillo suave son el nuevo estándar de estilo, y se ven en todas partes, desde los desfiles hasta las stories de tus influencers favoritas.

Si tú también quieres renovar tu manicura sin complicarte la vida, estas 19 ideas de uñas cortas están pensadas para brillar con sutileza, sin perder practicidad. (Puedes ver las imágenes arriba)

¿Qué diseños están en tendencia en uñas cortitas?

  1. Milky nails: Ese tono lechoso semitransparente que da una apariencia limpia y elegante. Van con todo y dan un toque pulido instantáneo.
  2. Micro‑francesa: La clásica línea blanca… pero finita. Hace que tus uñas se vean más largas sin perder naturalidad.
  3. Rojo clásico: Nunca falla. Un rojo brillante en uñas cortas es sexy, poderoso y muy fácil de mantener.
  4. Acabado perlado: Tonos suaves con reflejos nacarados que aportan luz y delicadeza.
  5. Nude glossy: Un toque de brillo sobre tonos beige o rosados. Discreto, pero muy pulcro.
  6. Efecto organza: Inspirado en la tela del mismo nombre. Ligero, sutil, femenino.
  7. Ombré suave: Difuminados de un color a otro. Si son tonos neutros o pastel, mejor.
  8. Jelly nails: Estilo coreano, gelatina translúcida con color. Brillan sin parecer recargadas.
  9. Texturas ligeras: Caviar, microperlas o brillos en zonas estratégicas.
  10. Líneas minimalistas: Geométricas, puntitos, diagonales finas… todo entra en el juego de la elegancia discreta.
  11. Pasteles: Lavanda, mantequilla, durazno. Dulces, versátiles y en tendencia.
  12. Luna metálica: Diseño retro con base brillante en forma de media luna.
  13. Gloss efecto espejo: Un top coat brillante basta para este look.
  14. Francesa en rojo: Una variación chic y moderna del clásico.
  15. Tonos otoño: Borgoña, oliva, mostaza. Fáciles de combinar en temporada.
  16. Uñas sanas: A veces solo necesitas un tratamiento endurecedor con brillo. Natural y práctico.
  17. Vibes noventeras: Dibujitos tipo smiley, cuadros y colores bold. En corto, se ven aún más adorables.
  18. Toques dorados: Un pequeño foil metálico en alguna esquina y listo: toque de lujo sin drama.
  19. Glazed donut: El favorito de Hailey Bieber. Iridiscente, limpio, moderno y dulce.

¿Por qué es bueno usar uñas cortas?

Además de ser más prácticas, resistentes y saludables, las uñas pequeñas permiten jugar con acabados brillantes sin caer en lo exagerado. Y lo mejor: casi cualquier diseño luce bien, porque hay menos superficie para saturar.

Consejos y Tips de Belleza
Belleza
¡No te pierdas nuestro contenido, sigue a Azteca Uno en Google News!
Contenido relacionado
⁠Pagan 1,500,000 por colección de monedas de 10 pesos
⁠Pagan 1,500,000 por colección de monedas de 10 pesos
Azteca Uno Especiales
Thumbnail
Noticias Colima del 29 de agosto 2025
Regional News
al extremo programa 29 de agosto
Al Extremo | Programa 29 de agosto del 2025
Al Extremo
Entrevista con Paulette Gallardo
Exatlón México| Paulette Gallardo afirma que los atletas llegarán con garra para vencer
Exatlón México
momentos incomodos al extremo 29 de agosto 2025
El momento más incómodo en la vida de Uriel Estrada. ¡Esta es su historia!
Al Extremo
Sin Sexura
¿Puede prosperar una relación con un Sugar?: La sexóloga Claudia Lobatón responde si son acuerdos económicos o intereses amorosos
Azteca Uno Especiales
la pura sabrosura 29 agosto 2025
¡La comida tradicional para comer en una clásica trajinera de Xochimilco!
Al Extremo
Reguetoneros mexas
Del barrio al escenario global: descubre a los nuevos reguetoneros mexas que están on fire
Azteca Uno Especiales
el diablo becerril 29 de agosto del 2025
¿Sabías que el drenaje de la CDMX tiene más de 50 años de antigüedad?
Al Extremo
Thumbnail
Noticias Nayarit del 29 de agosto 2025
Regional News
Thumbnail
Noticias Aguascalientes del 29 de agosto 2025
Regional News
apellidos.png
Si tu apellido aparece en la lista podrías tener ascendencia judía
Azteca Uno Especiales
pedro torres lucia mendez esclerosis.png
Pedro Torres enfrenta la esclerosis lateral amiotrófica: qué es y cuáles son sus síntomas
Famosos
Thumbnail
Noticias Hidalgo del 29 de agosto 2025
Regional News
Thumbnail
Noticias Puebla del 29 de agosto 2025
Regional News
Pato Machete
Pato Machete presenta su nuevo proyecto y rinde homenaje a Celso Piña
Famosos
Thumbnail
Noticias Oaxaca del 29 de agosto 2025
Regional News
Thumbnail
Noticias Zacatecas del 29 de agosto 2025
Regional News
×
×