Que no te engañen: estos son los 8 colores de labial que SÍ les quedan bien a las morenas

Si hablamos de maquillaje, los labios siempre marcan la diferencia. Y aunque las pieles morenas tienen la suerte de lucir casi cualquier tono, hay colores de labial que las hacen brillar mucho más.

Desde rojos clásicos hasta borgoñas elegantes, estos tonos son aliados seguros para cualquier ocasión, de acuerdo a los expertos en colorimetría.

Antes de entrar en la lista, un consejo clave: de acuerdo con la maquillista profesional Taylor Weiss, lo más importante es identificar el subtono de la piel (cálido, frío o neutro) para elegir bien el pintalabios.

Crédito: Canva Estos colores de labial son ideales para pieles morenas

En morenas, los colores intensos y vibrantes suelen resaltar mejor, mientras que los nudes hay que seleccionarlos con cuidado para no apagar el rostro.

¿Qué color de labial debo usar si soy morena?

Aquí van los 8 tonos de labial que favorecen a la piel morena y que nunca fallan:



Rojo clásico: puro y vibrante, da luz al rostro y funciona tanto de día como de noche. Rojo vino: más oscuro y elegante, perfecto para eventos nocturnos o looks sofisticados. Rosa fucsia: juvenil, alegre y muy favorecedor en piel bronceada. Rosa amarronado: ideal para un look natural de oficina o para el día a día. Marrón chocolate: resalta los rasgos y se funde con la piel como un nude cálido. Marrón toffee o caramelo: perfecto para subtonos cálidos, aporta calidez al rostro. Morado intenso: atrevido y moderno, se ve espectacular en pieles frías. Borgoña: el favorito indiscutible; elegante, clásico y siempre en tendencia.

Crédito: Canva ¿Qué colores de labial sí les quedan bien a las morenas?

¿Cuál es el secreto para ponerse el labial rojo?

La clave del labial rojo en pieles morenas está en la textura. Los glosses aportan frescura y volumen, mientras que los mates son más sofisticados y de larga duración. Y nunca olvides perfilar: un delineador, uno o dos tonos más oscuros ayuda a definir y prolongar el color.

¿Por qué estos tonos de labiales funcionan tan bien en piel morena?

Los labiales rojos, como los tonos que te compartimos, funcionan en pieles morenas porque destaca la riqueza del tono de piel, que hace que los colores profundos e intensos no opaquen, sino que resalten facciones y aporten luminosidad. Por eso, estos ocho tonos se han vuelto un básico en cualquier cosmetiquera de quien tenga piel morena.