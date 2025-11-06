La Chupitos vivió algo horrible en Estados Unidos y no imaginó que estaría involucrada con ICE

La Chupitos vivió un momento horrible en un hotel de Estados Unidos cuando estaba por hacer el check-out. Y es que la actriz, cuyo nombre real es Liliana Arriaga, relató cómo fue maltratada y amenazada con que le llamarían al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). Sin embargo, ella cuenta con sus papeles en regla y respondió de manera contundente.

Primero, la famosa comediante compartió videos en su cuenta de Instagram donde mostró cómo un par de empleados la amenazaron a ella y a su familia con llamar a las autoridades, asumiendo que se encontraba ilegalmente en aquel país.

Luego, en una entrevista exclusiva con Ventaneando, la artista explicó cómo ocurrieron los hechos.

¿Qué le pasó a La Chupitos?

La Chupitos fue víctima de racismo en un hotel de Texas, donde se hospedó una noche para poder ver a su nieta en una competencia. Pero al llegar la hora del check-out, se pasó unos minutos, y los empleados rápidamente la presionaron para que abandonara el lugar.

“A mi esposo le dicen: ‘Abre la puerta’. Y él respondió: ‘¿Por qué voy a abrir la puerta? Estoy terminando de hacer mis maletas’”. Entonces, los empleados explotaron e insistieron en que debían irse. La Chupitos dijo que se sintió ofendida porque se lo dijeron de manera despectiva, violenta y con maldiciones.

La pelea terminó con llamadas a la policía por ambas partes y, afortunadamente, cuando los oficiales llegaron, se pusieron del lado de la actriz mexicana, ya que ella y su familia tienen sus papeles estadounidenses en regla, debido a que su esposo, Tizoc Valencia, es ciudadano estadounidense.

“Ellos dan por hecho que, por nuestro color de piel y por la forma en la que hablamos, somos delincuentes… así se nos trató”, lamentó en el programa de Pati Chapoy.

Finalmente, la comediante confirmó que interpuso una demanda en contra de los empleados y del hotel con el fin de que “ya pare” el racismo y no se salgan con la suya.

Dónde vive La Chupitos

La Chupitos es residente en Estados Unidos y realiza trabajos de comedia en ese país, aunque no vive en Texas. Según mostró ella misma a una revista de circulación nacional, vive felizmente en Los Ángeles, California, desde 2009.